Каждый год правила поступления в аспирантуру обновляются, и 2026 год не стал исключением. На этот раз изменения коснулись как системы вступительных экзаменов, так и процедуры подачи документов. Разбираемся, какие нововведения ввело Министерство образования и науки и что они означают для абитуриентов.

Что изменилось в поступлении в аспирантуру в 2026 году?

В 2026 году поступление в аспирантуру происходит по обновленным правилам. Часть нововведений касается вступительных экзаменов, другие – процедуры подачи документов и конкурсного отбора. Рассказываем, что стоит обратить внимание будущим аспирантам.

1. ЕВЭ стало обязательным

Одним из главных изменений стало введение Единого вступительного экзамена по методологии научных исследований (ЕВЭ).

Если раньше для поступления необходимо было сдавать только ЕВИ, то теперь большинство абитуриентов должны успешно пройти два общегосударственных экзамена:

ЕВИ (единый вступительный экзамен), который состоит из теста общей учебной компетентности (ТОУК) и теста по иностранному языку;

(единый вступительный экзамен), который состоит из теста общей учебной компетентности (ТОУК) и теста по иностранному языку; ЕВЭ – тест по методологии научных исследований.

2. Установлен минимальный конкурсный порог

Для участия в конкурсном отборе недостаточно просто сдать ЕВИ. В 2026 году установлен единый минимальный порог: суммарный результат по двум составляющим ЕВИ (ТЗНК и иностранный язык) должен составлять не менее 300 баллов. Только после этого абитуриент может участвовать в конкурсном отборе.

3. Можно использовать результаты ЕВІ предыдущих лет

Еще одно важное изменение – абитуриенты могут подавать результаты ЕВИ 2024 или 2025 года. Это означает, что сдавать ЕВИ повторно нужно не всем. При этом ЕВВ сдается по правилам вступительной кампании 2026 года.

4. Все заявления подаются через электронный кабинет

В 2026 году заявления на поступление в аспирантуру подаются в электронной форме через кабинет абитуриента в ЕДЕБО. Бумажные заявления допускаются только в исключительных случаях, определенных Порядком приема.

5. Вступительные экзамены в университете никто не отменял

Помимо ЕВИ и ЕВВ, высшие учебные заведения проводят собственные вступительные экзамены. Это может быть:

экзамен по специальности;

собеседование;

презентация исследовательского предложения (Research Proposal) или другие формы оценки, предусмотренные правилами приема конкретного университета.

Поэтому перед подачей документов обязательно ознакомьтесь с правилами приема выбранного учебного заведения.

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Что еще стоит обратить внимание абитуриенту?

Важно не пропустить основные даты поступления в аспирантуру в 2026 году:

23 апреля – 14 мая – регистрация на ЕВІ и ЕВВ;

– регистрация на ЕВІ и ЕВВ; 26 – 28 мая – дополнительный период регистрации;

– дополнительный период регистрации; 14 – 29 июля – основная сессия ЕВИ и ЕВВ;

– основная сессия ЕВИ и ЕВВ; до 7 августа – объявление результатов;

– объявление результатов; с 1 июля – открытие электронных кабинетов абитуриентов;

– открытие электронных кабинетов абитуриентов; в июле–августе – регистрация на вступительные экзамены в университетах, а в августе – подача заявлений и конкурсный отбор в соответствии с календарем МОН и правилами конкретного учебного заведения.

Каждый университет самостоятельно определяет:

перечень документов;

формат вступительного экзамена по специальности;

требования к исследовательскому проекту;

критерии оценки;

сроки приема документов в пределах, определенных Порядком приема.

Поэтому даже после успешной сдачи ЕВІ и ЕВВ необходимо внимательно ознакомиться с правилами приема именно того учебного заведения, в которое вы планируете поступать.

Вступительная кампания в аспирантуру в 2026 году стала более стандартизированной. Наиболее важные изменения – обязательная сдача ЕВВ, минимальный конкурсный порог по результатам ЕВИ, возможность использовать результаты ЕВИ предыдущих лет и полный переход на электронную подачу заявлений. Если вы планируете получить степень доктора философии (PhD), стоит заранее ознакомиться не только с Порядком приема МОН, но и с правилами поступления в выбранный университет.