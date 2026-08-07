Без них в аспирантуру не поступишь: перечень документов, необходимых в 2026 году

Подготовка документов – один из первых шагов на пути к поступлению в аспирантуру. Хотя перечень установлен Порядком приема, отдельные высшие учебные заведения могут предъявлять дополнительные требования.

Рассказываем, какие документы нужно подготовить в 2026 году, со ссылкой на Osvita.UA.

Аспирантура 2026 – какие документы нужны для поступления?

Поступление в аспирантуру предполагает не только успешную сдачу ЕВІ, ЕВВ и вступительного экзамена по специальности, но и подачу полного пакета документов. Общие требования определены Порядком приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году, однако окончательный перечень документов утверждает каждое высшее учебное заведение в своих Правилах приема.

Какие документы необходимо подготовить в первую очередь? В большинстве университетов абитуриенты подают:

заявление о поступлении;

документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карту);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

диплом магистра или специалиста с приложением;

результаты ЕВИ и ЕВЭ, действительные для вступительной кампании 2026 года;

военно-учетный документ (для военнообязанных и призывников);

фотографии (если это предусмотрено правилами приема университета).

В зависимости от учебного заведения могут также требоваться:

исследовательское предложение;

список научных публикаций или копии научных работ (при наличии);

мотивационное письмо;

другие документы, определенные Правилами приема.

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Каков алгоритм действий абитуриента?

Сначала ознакомьтесь с Правилами приема выбранного университета и проверьте перечень документов.

Затем подготовьте все необходимые документы и убедитесь, что результаты ЕВИ и ЕВЭ действительны для вступительной кампании 2026 года.

В установленные сроки, а в этом году это с 7 августа, подайте заявление на поступление и зарегистрируйтесь для сдачи вступительного экзамена по специальности.

После сдачи всех вступительных экзаменов следите за рейтинговыми списками, выполните требования для зачисления и подайте оригиналы документов (если этого потребует университет).