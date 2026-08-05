Приемная кампания в аспирантуру в 2026 году имеет четко установленный график, определенный Министерством образования. Важно не пропустить установленные сроки, ведь после завершения приема заявлений система прекращает их регистрацию.

Когда начинается подача заявлений в аспирантуру?

В соответствии с Порядком приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году, подача заявлений для поступления в аспирантуру начинается 7 августа 2026 года. Прием заявлений заканчивается 25 августа в 18:00.

Заявления подаются преимущественно в электронной форме через личный электронный кабинет абитуриента в ЕДЕБО. Только в отдельных случаях, определенных законодательством, допускается подача документов в бумажной форме.

Регистрация электронных кабинетов абитуриентов в аспирантуру началась 1 июля 2026 года. Именно через кабинет осуществляется подача заявлений, загрузка необходимых документов и отслеживание результатов конкурсного отбора.

Подать заявление в последний день технически возможно, однако откладывать это не рекомендуется. Если возникнут проблемы с электронным кабинетом, загрузкой документов или подтверждением результатов вступительных экзаменов, времени на их устранение может не остаться.

Кроме того, перед подачей заявления стоит внимательно ознакомиться с Правилами приема именно того университета или научного учреждения, в которые планируется поступление. Учебные заведения могут устанавливать дополнительные требования, перечень документов или особенности проведения вступительных экзаменов в рамках, определенных законодательством.

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Что предшествует подаче заявлений?

До начала приема заявлений абитуриенты должны сдать или быть допущенными к сдаче обязательных вступительных экзаменов.

Основная сессия ЕВЭ та ЕВИ проходит с 14 по 29 июля, а дополнительная – с 24 по 28 августа 2026 года. Кроме того, высшие учебные заведения проводят собеседования и другие вступительные экзамены в сроки, установленные Порядком.

После завершения приема заявлений университеты проводят вступительные экзамены по специальности и, при необходимости, дополнительные испытания. В 2026 году этот этап продлится с 26 августа по 7 сентября. Конкретный график каждое высшее учебное заведение определяет в своих Правилах приема.

Важные условия поступления в 2026 году в аспирантуру:

для допуска к конкурсу необходимо набрать не менее 300 проходных баллов по ЕВЭ (ТЗНК + иностранный язык);

поступление на дневную форму обучения осуществляется исключительно на места государственного или регионального заказа.

Обратите внимание! Конкурсный балл формируется на основе результатов ЕВЭ (20 %), ЕВИ (20 %) и вступительного экзамена по специальности (60 %), поэтому именно успешная сдача профессионального экзамена оказывает наибольшее влияние на шансы абитуриента быть зачисленным в аспирантуру

Ключевой этап вступительной кампании в аспирантуру – подача заявлений. Поэтому не пропустите сроки – соблюдение календаря вступительной кампании поможет избежать лишних рисков и своевременно принять участие в конкурсном отборе.