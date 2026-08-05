Вступна кампанія до аспірантури у 2026 році має чітко визначений календар визначений Міносвіти. Важливо не пропустити встановлені строки, адже після завершення прийому заяв система припиняє їх реєстрацію.

Коли розпочинається подання заяв в аспірантуру?

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році, подання заяв для вступу до аспірантури розпочинається 7 серпня 2026 року. Завершується прийом заяв 25 серпня о 18:00.

Заяви подаються переважно в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника в ЄДЕБО. Лише в окремих випадках, визначених законодавством, допускається подання документів у паперовій формі.

Реєстрація електронних кабінетів вступників до аспірантури стартувала 1 липня 2026 року. Саме через кабінет здійснюється подання заяв, завантаження необхідних документів і відстеження результатів конкурсного відбору.

Подати заяву в останній день технічно можливо, однак відкладати це не рекомендують. Якщо виникнуть проблеми з електронним кабінетом, завантаженням документів або підтвердженням результатів вступних випробувань, часу на їх усунення може не залишитися.

Крім того, перед поданням заяви варто уважно ознайомитися з Правилами прийому саме того університету чи наукової установи, до яких планується вступ. Заклади можуть встановлювати додаткові вимоги, перелік документів або особливості проведення вступних випробувань у межах, визначених законодавством.

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Що передує поданню заяв?

До початку прийому заяв вступники мають скласти або бути допущеними до складання обов'язкових вступних випробувань.

Основна сесія ЄВІ та ЄВВ проходить з 14 до 29 липня, а додаткова – з 24 до 28 серпня 2026 року. Крім цього, заклади вищої освіти проводять співбесіди та інші вступні випробування у визначені Порядком строки.

Після завершення прийому заяв університети проводять вступні іспити зі спеціальності та, за потреби, додаткові випробування. У 2026 році цей етап триватиме з 26 серпня до 7 вересня. Конкретний графік кожен заклад вищої освіти визначає у власних Правилах прийому.

Важливі умови вступу у 2026 році для аспірантури:

для допуску до конкурсу потрібно набрати щонайменше 300 прохідних балів за ЄВІ (ТЗНК + іноземна мова);

вступ на денну форму навчання відбувається суто на місця державного або регіонального замовлення.

Зверніть увагу! Конкурсний бал формується з результатів ЄВІ (20 %), ЄВВ (20 %) та вступного іспиту зі спеціальності (60 %), тому саме успішне складання фахового випробування має найбільший вплив на шанси вступника бути зарахованим до аспірантури

Ключовий етап вступної кампанії до аспірантури – подання заяв. Тому не пропустіть терміни – дотримання календаря вступної кампанії допоможе уникнути зайвих ризиків і своєчасно взяти участь у конкурсному відборі.