Поступление в колледж в 2025 году: самое важное, что должен знать абитуриент

Министерство образования обнародовало проект Порядка приема в учреждения профессионального предвысшего образования в 2025 году. На что следует обратить внимание будущему студенту-бакалавру?

Проект Порядка приема на обучение в учреждения профессионального предвысшего образования от МОН, который регулирует поступление в колледжи для получения образовательной степени профессионального младшего бакалавра в 2025 году, определил сроки и условия поступления пишет 24 Канал, ссылаясь на "ОСВИТА.UA".

Смотрите также Как ответственно выбрать будущую профессию: советы для подростков

Когда начнется вступительная кампания в 2025 году

Для поступающих после 9 классов – 25 июня.

Для поступающих после 11 классов – 1 июля.

Вступительная кампания начинается с регистрации личных кабинетов абитуриентов на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Важно! Для оказания помощи абитуриентам при регистрации личного электронного кабинета и подачи заявлений в электронной форме все учебные заведения будут создавать консультационные центры приемной комиссии.

Прием заявлений на базе Базового среднего образования (9 класс) начнется 1 июля и завершится 14 июля, творческие конкурсы и собеседования пройдут 15 – 23 июля.

Рейтинговые списки станут известны уже 23 – 25 июля.

Прием заявлений на базе Полного общего среднего образования (11 класс) начнется 5 июля и продлится до 22 июля для поступающих, которые будут проходить собеседования или творческие конкурсы, и до 2 августа для поступающих, которые будут подавать результаты НМТ. Творческие конкурсы и собеседования пройдут с 23 июля по 1 августа.

Рейтинговые списки станут известны 5 – 7 августа.

Будут ли вступительные экзамены в колледж

Поступающие после 9 и 11 класса будут участвовать в конкурсном отборе на бюджет и на контракт по результатам собеседования и рассмотрения мотивационных писем.

В случае поступления на художественные и спортивные специальности поступление будет происходить на основе результатов творческого конкурса и рассмотрения мотивационного письма.

Поступающим после 9 класса – собеседование + мотивационное письмо или творческий конкурс для творческих специальностей + мотивационное письмо.

– собеседование + мотивационное письмо или творческий конкурс для творческих специальностей + мотивационное письмо. Поступающим после 11 класса – собеседование + мотивационное письмо или творческий конкурс для творческих специальностей + мотивационное письмо или НМТ 2022 – 2025 + мотивационное письмо.

УМТ для поступающих в колледж не является обязательным.

Если поступающий подает результаты УМТ, то конкурсный балл высчитывается как средний балл по всем предметам УМТ с повышением на 25%, но не выше 200 баллов.

Собеседования для поступающих на основе 11 классов проводятся по программам внешнего независимого оценивания, которые составляются на основе школьных программ.

Творческий конкурс или конкурс физических способностей нужно сдать для поступления на специальности:

А4 "Среднее образование" по предметным специальностям "Изобразительное искусство", "Музыкальное искусство" и "Физическая культура";

А7 "Физическая культура и спорт";

В1 "Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство";

В2 "Дизайн";

В3 "Декоративное искусство и ремесла";

В4 "Изобразительное искусство и реставрация";

В5 "Музыкальное искусство";

В6 "Перформативные искусства";

G19 "Строительство и гражданская инженерия";

И1 "Стоматология".

Важно! Лицам, которые являются членами сборных команд Украины и принимали участие в международных олимпиадах (в соответствии с приказами Министерства образования и науки Украины), Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх (по представлению Министерства молодежи и спорта Украины), засчитывается оценка 200 баллов.

Какая оплата обучения учитывается

В 2025 году на обучение в колледже можно поступить за средства:

государственного и регионального бюджетов;

физических или юридических лиц, то есть на контракт;

ваучеров на обучение от Государственной службы занятости.

Будет ли дополнительный набор в колледжи

Учебные заведения имеют право организовать дополнительный набор студентов на контрактную форму обучения в две сессии приема заявлений. Продолжительность каждой сессии регистрации заявлений составляет от 3 до 30 дней.

Для творческих конкурсов учебными заведениями определяются сроки. Дополнительное зачисление должно быть проведено не позднее 20 октября.