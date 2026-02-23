Укр Рус
23 февраля, 23:00
Одна из самых популярных специальностей: в какие вузы идти учиться на экономиста

Мария Волошин
Специальность "Экономика" является довольно популярной в Украине. Ежегодно она попадает в список топовых среди абитуриентов.

В прошлом году вошла в пятерку самых востребованных. Education.ua при этом рассказывает, какие вузы чаще всего выбирают абитуриенты.

Где учиться на экономиста?

Образовательный портал проанализировал различные рейтинги вузов и предложил 10 ЗВО в Украине, в которых стоит изучать экономику. Это такие:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

  • Национальный университет "Львовская политехника".

  • Харьковский национальный университет имени Каразина (Каразинский).

  • Государственный торгово-экономический университет.

  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.

  • Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана.

  • Сумской государственный университет.

  • Государственный университет "Киевский авиационный институт".

Как формировали рейтинг?

На портале также уточнили, данные каких рейтингов принимали во внимание. В частности:

  • EduRank 2025 – учитывает научные достижения в области экономики и количество упоминаний о них в других работах.

  • QS World University Rankings by Subject 2025 – оценивает качество преподавания, цитирование исследований, научную производительность, возможности и результаты трудоустройства.

  • Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026 – учитывает показатели обучения и качество исследований в трех основных дисциплинах: бизнес и менеджмент, бухгалтерский учет и финансы, экономика и эконометрика.

Также учли рейтинг по количеству поданных заявлений на профильную специализацию от поступающих в прошлом году.

Интересно! В МОН Украины сообщили "Учись. Медиа", что через несколько лет обучение на бакалавриате продлится 3, а не 4 года.

