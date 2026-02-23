В прошлом году вошла в пятерку самых востребованных. Education.ua при этом рассказывает, какие вузы чаще всего выбирают абитуриенты.

Где учиться на экономиста?

Образовательный портал проанализировал различные рейтинги вузов и предложил 10 ЗВО в Украине, в которых стоит изучать экономику. Это такие:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Национальный университет "Львовская политехника".

Харьковский национальный университет имени Каразина (Каразинский).

Государственный торгово-экономический университет.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана.

Сумской государственный университет.

Государственный университет "Киевский авиационный институт".

Как формировали рейтинг?

На портале также уточнили, данные каких рейтингов принимали во внимание. В частности:

EduRank 2025 – учитывает научные достижения в области экономики и количество упоминаний о них в других работах.

QS World University Rankings by Subject 2025 – оценивает качество преподавания, цитирование исследований, научную производительность, возможности и результаты трудоустройства.

Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026 – учитывает показатели обучения и качество исследований в трех основных дисциплинах: бизнес и менеджмент, бухгалтерский учет и финансы, экономика и эконометрика.

Также учли рейтинг по количеству поданных заявлений на профильную специализацию от поступающих в прошлом году.

