Поступление на психолога в Украине: перечень предметов, вузов и проходной балл

В Украине все популярнее становится профессия психолога. При этом в дальнейшем не будет терять своего рейтинга, а вполне наоборот.

Поэтому многие абитуриенты стремятся получать именно эту специальность. Где можно учиться на психолога и что для этого нужно, читайте дальше.

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Что нужно сдавать

Чтобы поступить в вуз Украины на психолога, в 2024 году надо сдавать НМТ или иметь сертификат ВНО по четырем предметам:

украинский язык;

математика;

история Украины;

предмет на выбор (иностранный язык, украинская литература, география, биология, физика или химия).

Куда можно поступить

Будущим психологам лучше выбрать для сдачи на НМТ биологию, ведь она обеспечит при поступлении высокий коэффициент.

Базовое образование вы можете получить в таких лучших вузах нашей страны:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко; Львовский национальный университет имени Ивана Франко; Харьковский национальный университет имени Каразина; Киево-Могилянская академия; Львовская политехника; Киевский национальный торгово-экономический университет; Национальный педагогический университет имени Драгоманова; Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара; Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича; Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника.

Психологию изучают на разных факультетах в зависимости от структуры учебного заведения.

Студенты впоследствии также смогут получить узкую специальность. Такой выбор можно сделать и при поступлении.

Какие специализации можно выбрать

Среди доступных специализаций:

политическая психология, коучинг;

психология детства и семьи с основами психотерапии;

клиническая психология с основами психотерапии;

нейропсихология;

практическая психология;

психология развития личности;

психологическое консультирование;

социальная и семейная психология;

психосоматика и психология здоровья;

психология урегулирования конфликтов;

психология управления;

реабилитационная психология;

детская психология и психологическая практика;

коррекционная психопедагогика и логопедия.

Какой проходной балл будет

Реальный проходной балл в 2024 году будет зависеть от общего количества и среднего балла поступающих. На поступление на бюджет смогут претендовать только те, кто получит высокие баллы на НМТ.

В 2023 году минимальный проходной балл на бюджет по специальности 053 Психология составлял 177,372. На одно место претендовало 36,6 человек.