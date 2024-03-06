Поэтому многие абитуриенты стремятся получать именно эту специальность. Где можно учиться на психолога и что для этого нужно, читайте дальше.

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Что нужно сдавать

Чтобы поступить в вуз Украины на психолога, в 2024 году надо сдавать НМТ или иметь сертификат ВНО по четырем предметам:

  • украинский язык;
  • математика;
  • история Украины;
  • предмет на выбор (иностранный язык, украинская литература, география, биология, физика или химия).

Куда можно поступить

Базовое образование вы можете получить в таких лучших вузах нашей страны:

  1. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  2. Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  3. Харьковский национальный университет имени Каразина;
  4. Киево-Могилянская академия;
  5. Львовская политехника;
  6. Киевский национальный торгово-экономический университет;
  7. Национальный педагогический университет имени Драгоманова;
  8. Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
  9. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
  10. Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника.

Психологию изучают на разных факультетах в зависимости от структуры учебного заведения.

Студенты впоследствии также смогут получить узкую специальность. Такой выбор можно сделать и при поступлении.

Какие специализации можно выбрать

Среди доступных специализаций:

  • политическая психология, коучинг;
  • психология детства и семьи с основами психотерапии;
  • клиническая психология с основами психотерапии;
  • нейропсихология;
  • практическая психология;
  • психология развития личности;
  • психологическое консультирование;
  • социальная и семейная психология;
  • психосоматика и психология здоровья;
  • психология урегулирования конфликтов;
  • психология управления;
  • реабилитационная психология;
  • детская психология и психологическая практика;
  • коррекционная психопедагогика и логопедия.

Какой проходной балл будет

Реальный проходной балл в 2024 году будет зависеть от общего количества и среднего балла поступающих. На поступление на бюджет смогут претендовать только те, кто получит высокие баллы на НМТ.

В 2023 году минимальный проходной балл на бюджет по специальности 053 Психология составлял 177,372. На одно место претендовало 36,6 человек.