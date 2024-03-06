Поэтому многие абитуриенты стремятся получать именно эту специальность. Где можно учиться на психолога и что для этого нужно, читайте дальше.
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Что нужно сдавать
Чтобы поступить в вуз Украины на психолога, в 2024 году надо сдавать НМТ или иметь сертификат ВНО по четырем предметам:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины;
- предмет на выбор (иностранный язык, украинская литература, география, биология, физика или химия).
Куда можно поступить
Базовое образование вы можете получить в таких лучших вузах нашей страны:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Харьковский национальный университет имени Каразина;
- Киево-Могилянская академия;
- Львовская политехника;
- Киевский национальный торгово-экономический университет;
- Национальный педагогический университет имени Драгоманова;
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника.
Психологию изучают на разных факультетах в зависимости от структуры учебного заведения.
Студенты впоследствии также смогут получить узкую специальность. Такой выбор можно сделать и при поступлении.
Какие специализации можно выбрать
Среди доступных специализаций:
- политическая психология, коучинг;
- психология детства и семьи с основами психотерапии;
- клиническая психология с основами психотерапии;
- нейропсихология;
- практическая психология;
- психология развития личности;
- психологическое консультирование;
- социальная и семейная психология;
- психосоматика и психология здоровья;
- психология урегулирования конфликтов;
- психология управления;
- реабилитационная психология;
- детская психология и психологическая практика;
- коррекционная психопедагогика и логопедия.
Какой проходной балл будет
Реальный проходной балл в 2024 году будет зависеть от общего количества и среднего балла поступающих. На поступление на бюджет смогут претендовать только те, кто получит высокие баллы на НМТ.
В 2023 году минимальный проходной балл на бюджет по специальности 053 Психология составлял 177,372. На одно место претендовало 36,6 человек.
- Ранее мы писали о том, кто может не сдавать НМТ в 2024 году.