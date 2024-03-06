Тож чимало вступників прагне здобувати саме цей фах. Де можна навчатися на психолога та що для цього потрібно, читайте далі.

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Що потрібно складати

Аби вступити у виш України на психолога, у 2024 році треба складати НМТ або мати сертифікат ЗНО з чотирьох предметів:

  • українська мова;
  • математика;
  • історія України;
  • предмет на вибір (іноземна мова, українська література, географія, біологія, фізика чи хімія).

Куди можна вступити

Базову освіту ви можете отримати у таких найкращих вишах нашої країни:

  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  2. Львівський національний університет імені Івана Франка;
  3. Харківський національний університет імені Каразіна;
  4. Києво-Могилянська академія;
  5. Львівська політехніка;
  6. Київський національний торговельно-економічний університет;
  7. Національний педагогічний університет імені Драгоманова;
  8. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
  9. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
  10. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Психологію вивчають на різних факультетах залежно від структури навчального закладу.

Студенти згодом також зможуть отримати вузьку спеціальність. Такий вибір можна зробити і під час вступу.

Які спеціалізації можна обрати

Серед доступних спеціалізацій:

  • політична психологія, коучинг;
  • психологія дитинства та сім'ї з основами психотерапії;
  • клінічна психологія з основами психотерапії;
  • нейропсихологія;
  • практична психологія;
  • психологія розвитку особистості;
  • психологічне консультування;
  • соціальна та сімейна психологія;
  • психосоматика та психологія здоров'я;
  • психологія врегулювання конфліктів;
  • психологія управління;
  • реабілітаційна психологія;
  • дитяча психологія та психологічна практика;
  • корекційна психопедагогіка та логопедія.

Який прохідний бал

Реальний прохідний бал у 2024 році залежатиме від загальної кількості та середнього балу вступників. На вступ на бюджет зможуть претендувати лише ті, хто отримає високі бали на НМТ.

У 2023 році мінімальний прохідний бал на бюджет за спеціальністю 053 Психологія становив 177,372. На одне місце претендувало 36,6 осіб.