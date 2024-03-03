Якщо детальніше – у тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Про це заявила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час прямого ефіру.

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Як і де відбудеться НМТ за кордоном

Вакуленко при цьому наголосила, що говорити про детальний перелік міст, де відбуватиметься НМТ за кордоном, поки рано. Адже остаточні домовленості щодо проведення оцінювання УЦОЯО має ще не зі всіма країнами.

Але можу стверджувати, що кількість центрів у Польщі та у Німеччині, де перебуває найбільше наших вступників, дасть змогу усім охочим у цих країнах пройти оцінювання,

– зазначила очільниця УЦОЯО.

Що мають знати учасники НМТ, які складатимуть його за кордоном

Вакуленко також повідомила, що загалом більшість країн-партнерів, які раніше співпрацювали з УЦОЯО, готові надавати місця для проведення оцінювання. Але, на жаль, в деяких країнах передбачили менше місць, ніж на те сподівалися в Україні.

Тому ті з вас, хто перебуває за кордоном, зважте на дати реєстрації і розгляньте можливість реєстрації у перші дні проведення цієї реєстрації – аби забезпечити собі можливість пройти оцінювання у найближчому для себе населеному пункті,

– попередила Вакуленко.

Також вона попросила заздалегідь ознайомитися із маршрутом доїзду до екзаменаційного центру. Адже якщо ви вчасно не доїдете до ТЕЦ, не зможете взяти участь в оцінюванні та втратите право на вступ до вишу.

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Коли буде реєстрація на НМТ-2024