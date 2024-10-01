Поступление в польские ВУЗы: что изменилось для абитуриентов из Украины
Источник:UAinKrakow.pl
Вступительная кампания в ВУЗы Польши началась еще в мае 2024 года. Какие нынешние условия для поступающих из Украины.
Об условиях поступления в 2024-2025 учебном году в польские ВУЗы и как стать студентом в краковских государственных университетах рассказывает UAinKrakow.pl.
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Какие документы подавать для поступления
Отметим, что в Польше действует Специальный закон о помощи украинцам. В нем говорится, что вузы могут менять правила вступительной кампании при зачислении абитуриентов. Например, при зачислении учитывать не только баллы ВНО, но и по оценкам за четверть или экзаменами, что их организуют в самом вузе оффлайн/онлайн. Учреждения могут отсрочить или изменить требования по подаче документов и/или их апостиля. Какие-то отдельные требования может формировать каждый вуз самостоятельно. Поэтому стоит пересмотреть условия поступления конкретного высшего учебного заведения.
Существует базовый список документов, которые нужны для поступления, но учитывайте требования каждого вуза:
- свидетельство о рождении;
- внутренний украинский паспорт;
- заграничный паспорт;
- аттестат о получении среднего образования и приложение к нему;
- анкета поступающего в ВУЗ;
- сертификат знания польского языка (в некоторых университетах не требуют);
- медицинская справка;
- фотографии 35х45 миллиметров.
Требуется ли знание польского языка
Знание языка необходимо для вуза. Желательно на уровне В1-В2, однако, требования могут упростить. Уровень владения языком подтверждается во время собеседования, тестом, международным экзаменом и тому подобное. ВУЗы могут предложить онлайн-собеседование или онлайн-тестирование.
Важно! Исключением являются украинско-польские студии Ягеллонского университета и факультет строительства Краковской политехники. Именно на этих специальностях обучение на первом году ведут на украинском языке.
Чтобы облегчить вступительную кампанию в условиях войны, университеты часто предлагают собственные курсы изучения польского. Некоторые вузы предлагают обучение на отдельных направлениях на английском языке. Ознакомьтесь с предлагаемым перечнем программ обучения на английском.
Стоимость обучения в польских вузах
Стоимость обучения в государственных университетах и частных ВУЗах Кракова:
- начинается от 700 евро/год и выше;
- средняя цена – 1000-1500 евро/год;
- проживание в общежитиях – от 500 злотых/месяц (116 евро/месяц).
Например, стоимость обучения в Ягеллонском университете стартует от 800 евро в год; в Краковской академии имени Моджевского – от 1200 евро в год; в Краковском экономическом университете, Горно-металлургической академии и Краковской политехнике стоимость обучения стартует от 2000 евро в год; в Академии физкультуры имени Бронислава Чеха – от 2500 евро в год.
Среди самых дорогих направлений является медицина – 2000 евро.
Украинские абитуриенты также могут претендовать на субсидии, выплаты для лиц с инвалидностью, а также ректорскую и социальную стипендии. Решение о назначении специальных выплат принимают на основании приложенной к заявлению справки о семейном и материальном положении.
Есть ли бесплатное обучение в польских университетах
Абитуриенты, имеющие такие статусы:
- статус беженца;
- пользуется временной или дополнительной защитой на территории Польши;
- имеет Карту поляка;
- является супругом/супругой или родственником гражданина Польши, проживающего на территории страны;
освобождают от платы за обучение на польском языке на дневной форме в государственных ВУЗах. Кроме того, право учиться бесплатно в государственных университетах имеют владельцы сертификата с государственного экзамена по польскому языку на уровне C1.
Какие уровни образования можно получить в польских университетах
Поступление в университет зависит от образования, которое уже имеет абитуриент. Система обучения в Польше предусматривает несколько уровней, которые отличаются между собой продолжительностью и дипломом по окончании:
- первый уровень – бакалавриат. Поступить могут ученики с аттестатом об окончании средней школы (аттестат зрелости). В зависимости от выбранной специальности обучение в среднем длится 6 семестров. Степень бакалавра присуждают после написания дипломной работы. Степень инженера можно получить за 3,5 года на технических направлениях;
- второй уровень – магистратура. Поступить на магистра могут только бакалавры. Диплом об окончании бакалавриата может быть как украинский, так и европейский. Обучение продлится 3-4 семестра (полтора-два года);
- полный цикл – бакалавриат + магистратура. Обучение длится 9-12 семестров. Часто такая форма обучения есть на медицинских или юридических направлениях;
- третий уровень – аспирантура, на которую зачисляют только дипломированных магистров. По результатам обучения нужно написать диссертацию. После ее защиты можно получить кандидатскую степень.