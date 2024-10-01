Поступление в польские ВУЗы: что изменилось для абитуриентов из Украины

Вступительная кампания в ВУЗы Польши началась еще в мае 2024 года. Какие нынешние условия для поступающих из Украины.

Об условиях поступления в 2024-2025 учебном году в польские ВУЗы и как стать студентом в краковских государственных университетах рассказывает UAinKrakow.pl.

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Какие документы подавать для поступления

Отметим, что в Польше действует Специальный закон о помощи украинцам. В нем говорится, что вузы могут менять правила вступительной кампании при зачислении абитуриентов. Например, при зачислении учитывать не только баллы ВНО, но и по оценкам за четверть или экзаменами, что их организуют в самом вузе оффлайн/онлайн. Учреждения могут отсрочить или изменить требования по подаче документов и/или их апостиля. Какие-то отдельные требования может формировать каждый вуз самостоятельно. Поэтому стоит пересмотреть условия поступления конкретного высшего учебного заведения.

Существует базовый список документов, которые нужны для поступления, но учитывайте требования каждого вуза:

свидетельство о рождении;

внутренний украинский паспорт;

заграничный паспорт;

аттестат о получении среднего образования и приложение к нему;

анкета поступающего в ВУЗ;

сертификат знания польского языка (в некоторых университетах не требуют);

медицинская справка;

фотографии 35х45 миллиметров.

Требуется ли знание польского языка

Знание языка необходимо для вуза. Желательно на уровне В1-В2, однако, требования могут упростить. Уровень владения языком подтверждается во время собеседования, тестом, международным экзаменом и тому подобное. ВУЗы могут предложить онлайн-собеседование или онлайн-тестирование.

Важно! Исключением являются украинско-польские студии Ягеллонского университета и факультет строительства Краковской политехники. Именно на этих специальностях обучение на первом году ведут на украинском языке.

Чтобы облегчить вступительную кампанию в условиях войны, университеты часто предлагают собственные курсы изучения польского. Некоторые вузы предлагают обучение на отдельных направлениях на английском языке. Ознакомьтесь с предлагаемым перечнем программ обучения на английском.

Стоимость обучения в польских вузах

Стоимость обучения в государственных университетах и частных ВУЗах Кракова:

начинается от 700 евро/год и выше;

средняя цена – 1000-1500 евро/год;

проживание в общежитиях – от 500 злотых/месяц (116 евро/месяц).

Например, стоимость обучения в Ягеллонском университете стартует от 800 евро в год; в Краковской академии имени Моджевского – от 1200 евро в год; в Краковском экономическом университете, Горно-металлургической академии и Краковской политехнике стоимость обучения стартует от 2000 евро в год; в Академии физкультуры имени Бронислава Чеха – от 2500 евро в год.

Среди самых дорогих направлений является медицина – 2000 евро.

Украинские абитуриенты также могут претендовать на субсидии, выплаты для лиц с инвалидностью, а также ректорскую и социальную стипендии. Решение о назначении специальных выплат принимают на основании приложенной к заявлению справки о семейном и материальном положении.

Есть ли бесплатное обучение в польских университетах

Абитуриенты, имеющие такие статусы:

статус беженца; пользуется временной или дополнительной защитой на территории Польши; имеет Карту поляка; является супругом/супругой или родственником гражданина Польши, проживающего на территории страны;

освобождают от платы за обучение на польском языке на дневной форме в государственных ВУЗах. Кроме того, право учиться бесплатно в государственных университетах имеют владельцы сертификата с государственного экзамена по польскому языку на уровне C1.

Какие уровни образования можно получить в польских университетах

Поступление в университет зависит от образования, которое уже имеет абитуриент. Система обучения в Польше предусматривает несколько уровней, которые отличаются между собой продолжительностью и дипломом по окончании: