Будущие аспиранты должны зарегистрироваться на ЕВЭ

8 мая 2024, 11:05
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Источник:

Osvita.ua

Нынешние абитуриенты в аспирантуру в Украине должны зарегистрироваться для участия в едином вступительном экзамене. Регистрация стартовала 7 мая.

Продлится до 29 мая. Будет происходить регистрация на экзамен в приемных комиссиях вузов.

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Поступающие в аспирантуру должны зарегистрироваться на ЕВЭ

Будущие аспиранты имеют право подать комплект документов для регистрации как очно, так и дистанционно.

Подавать документы для регистрации на ЕВИ можно в любом украинском вузе, а не только в том, где планируете учиться.

В случае успешной регистрации абитуриент должен получить оригинал экзаменационного листа, наличие которого вместе с паспортом и приглашением является требованием допуска к временному экзаменационному центру для сдачи экзамена.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Стартовала регистрация на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру

  • Регистрация на экзамены продлится в течение 7 – 29 мая.
  • Будет также дополнительный – в течение 17 – 21 июня.
  • В дополнительный период смогут зарегистрироваться на экзамены те, кто не успел во время основного периода.
  • Зарегистрироваться можно в приемных комиссиях вузов очно или дистанционно.
  • Для успешной дистанционной надо сформировать комплект сканированных копий или фотокопий регистрационных документов, отправить на электронный адрес приемной комиссии сканированные копии или фотокопии регистрационных документов, получить сканированную копию экзаменационного листа.
  • Для зарегистрированных участников / участниц на вебсайте Украинского центра оценивания качества образования создали информационную страницу "Кабинет участника вступительных испытаний в магистратуру". Доступ – по номеру экзаменационного листа и РIN-коду, указанным в нем.
Автор: Марія Волошин