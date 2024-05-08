Будущие аспиранты должны зарегистрироваться на ЕВЭ

Нынешние абитуриенты в аспирантуру в Украине должны зарегистрироваться для участия в едином вступительном экзамене. Регистрация стартовала 7 мая.

Продлится до 29 мая. Будет происходить регистрация на экзамен в приемных комиссиях вузов.

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Поступающие в аспирантуру должны зарегистрироваться на ЕВЭ

Будущие аспиранты имеют право подать комплект документов для регистрации как очно, так и дистанционно.

Подавать документы для регистрации на ЕВИ можно в любом украинском вузе, а не только в том, где планируете учиться.

В случае успешной регистрации абитуриент должен получить оригинал экзаменационного листа, наличие которого вместе с паспортом и приглашением является требованием допуска к временному экзаменационному центру для сдачи экзамена.

Стартовала регистрация на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру

Регистрация на экзамены продлится в течение 7 – 29 мая.

Будет также дополнительный – в течение 17 – 21 июня.

В дополнительный период смогут зарегистрироваться на экзамены те, кто не успел во время основного периода.

Зарегистрироваться можно в приемных комиссиях вузов очно или дистанционно.

Для успешной дистанционной надо сформировать комплект сканированных копий или фотокопий регистрационных документов, отправить на электронный адрес приемной комиссии сканированные копии или фотокопии регистрационных документов, получить сканированную копию экзаменационного листа.

Для зарегистрированных участников / участниц на вебсайте Украинского центра оценивания качества образования создали информационную страницу "Кабинет участника вступительных испытаний в магистратуру". Доступ – по номеру экзаменационного листа и РIN-коду, указанным в нем.