Продлится до 29 мая. Будет происходить регистрация на экзамен в приемных комиссиях вузов.

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Поступающие в аспирантуру должны зарегистрироваться на ЕВЭ

Будущие аспиранты имеют право подать комплект документов для регистрации как очно, так и дистанционно.

Подавать документы для регистрации на ЕВИ можно в любом украинском вузе, а не только в том, где планируете учиться.

В случае успешной регистрации абитуриент должен получить оригинал экзаменационного листа, наличие которого вместе с паспортом и приглашением является требованием допуска к временному экзаменационному центру для сдачи экзамена.

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Стартовала регистрация на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру