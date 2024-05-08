Продлится до 29 мая. Будет происходить регистрация на экзамен в приемных комиссиях вузов.
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Поступающие в аспирантуру должны зарегистрироваться на ЕВЭ
Будущие аспиранты имеют право подать комплект документов для регистрации как очно, так и дистанционно.
Подавать документы для регистрации на ЕВИ можно в любом украинском вузе, а не только в том, где планируете учиться.
В случае успешной регистрации абитуриент должен получить оригинал экзаменационного листа, наличие которого вместе с паспортом и приглашением является требованием допуска к временному экзаменационному центру для сдачи экзамена.
Стартовала регистрация на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру
- Регистрация на экзамены продлится в течение 7 – 29 мая.
- Будет также дополнительный – в течение 17 – 21 июня.
- В дополнительный период смогут зарегистрироваться на экзамены те, кто не успел во время основного периода.
- Зарегистрироваться можно в приемных комиссиях вузов очно или дистанционно.
- Для успешной дистанционной надо сформировать комплект сканированных копий или фотокопий регистрационных документов, отправить на электронный адрес приемной комиссии сканированные копии или фотокопии регистрационных документов, получить сканированную копию экзаменационного листа.
- Для зарегистрированных участников / участниц на вебсайте Украинского центра оценивания качества образования создали информационную страницу "Кабинет участника вступительных испытаний в магистратуру". Доступ – по номеру экзаменационного листа и РIN-коду, указанным в нем.