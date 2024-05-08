Триватиме до 29 травня. Відбуватиметься реєстрація на іспит у приймальних комісіях вишів.

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Вступники в аспірантуру повинні зареєструватися на ЄВІ

Майбутні аспіранти мають право подати комплект документів для реєстрації як очно, так і в дистанційно.

Подавати документи для реєстрації на ЄВІ можна в будь-якому українському виші, а не лише в тому, де плануєте навчатися.

У разі успішної реєстрації вступник має отримати оригінал екзаменаційного листка, наявність якого разом з паспортом та запрошенням є вимогою допуску до тимчасового екзаменаційного центру для складання іспиту.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Стартувала реєстрація на вступні іспити до магістратури та аспірантури