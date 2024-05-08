Триватиме до 29 травня. Відбуватиметься реєстрація на іспит у приймальних комісіях вишів.
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Вступники в аспірантуру повинні зареєструватися на ЄВІ
Майбутні аспіранти мають право подати комплект документів для реєстрації як очно, так і в дистанційно.
Подавати документи для реєстрації на ЄВІ можна в будь-якому українському виші, а не лише в тому, де плануєте навчатися.
У разі успішної реєстрації вступник має отримати оригінал екзаменаційного листка, наявність якого разом з паспортом та запрошенням є вимогою допуску до тимчасового екзаменаційного центру для складання іспиту.
Стартувала реєстрація на вступні іспити до магістратури та аспірантури
- Реєстрація на іспити триватиме протягом 7 – 29 травня.
- Буде також додатковий – упродовж 17 – 21 червня.
- У додатковий період зможуть зареєструватися на іспити ті, хто не встиг під час основного періоду.
- Зареєструватися можна у приймальних комісіях вишів очно або дистанційно.
- Для успішної дистанційної треба сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів, надіслати на електронну адресу приймальної комісії скановані копії або фотокопії реєстраційних документів, отримати скановану копію екзаменаційного листка.
- Для зареєстрованих учасників / учасниць на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створили інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури". Доступ – за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.