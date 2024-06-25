Поступление в аспирантуру 2024: какие главные новации и для кого "двери закрыты"

Минобразования Украины изменило правила поступления в аспирантуру в 2024 году. В частности, "ликвидировали" в этом году поступление на дневную форму обучения по контракту.

МОН объясняет такое решение чрезмерным ажиотажем по вступлению в аспирантуру абитуриентов призывного возраста, которые так могли получить отсрочку от мобилизации, отмечает Образование 24.

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Поступление на дневную форму на контракт в аспирантуру "ликвидировали"

Зато в этом году государство увеличит места для поступления в аспирантуру и полностью их оплатит, сообщил в эфире Общественного заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

Те, которые хотели воспользоваться из аспирантуры по контракту, – для них в этом году будут закрыты двери. Они не смогут поступить вообще,

– подчеркнул он.

И добавил: решили акцентировать именно на дневной форме: обучение таким аспирантам будет оплачивать государство.

Если в предыдущие годы на аспирантуру выделяли около 3 200 мест ежегодно на бюджет, то в этом году эта цифра будет вдвое больше,

– отметил чиновник.

И добавил, что сами ректоры вузов обращаться в министерство относительно того, что недостаточно государственных мест.

Винницкий при этом отметил, что эти нововведения не будут касаться тех, кто поступил на обучение в 2022 и 2023 годах.

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Каких еще изменений ждать абитуриентам

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой на своей странице в фейсбуке сообщил еще несколько новаций поступления в аспирантуру 2024 года.

Он отметил: не секрет, что в течение последних двух лет стремительно возросло количество мужчин-студентов призывного возраста, которые вдруг вспомнили, что им надо второе или третье высшее образование, аспирантура или докторантура.

Жажда знаний – это прекрасно. Фиктивное обучение – нет. Поэтому меняем правила поступления на аспирантру в 2024. ЕВИ остается. Проходной балл в части ТЗНК – 160. И эта часть является обязательной для допуска к вступительным испытаниям заведения или учреждения. Иностранный язык сдается и является обязательным для поступления в магистратуру, но НЕ обязательным для допуска к поступлению в аспирантуру. Однако срез знаний и общий уровень увидим и проанализируем,

– отметил министр.

И добавил, что поступить на контракт в аспирантуру можно будет только на заочную или вечернюю формы, которые не дают право на отсрочку.

Для того, чтобы не отрезать возможность поступления для настоящих, мотивированных и способных, увеличиваем количество мест на бюджете – с 3 200 до 7 000, есть

– сообщил чиновник.

Количество поступающих в 2024 году – рекорд рекордов

Министр также рассказал, что до начала полномасштабной войны ежегодно на аспирантуру (и бюджет, и контракт) поступали около 7 – 8 тысяч человек. Поступали на основании экзаменов непосредственно в ЗВО и научных учреждениях.

В этом году мы ввели обязательный тест для поступления в аспирантуру - ЕВЭ. Его также сдают и будущие магистры. И вот, в 2024, для сдачи ЕВИ всего зарегистрировались 246 189 человек. 79% из них - это мужчины, среди которых почти половина претендует на поступление в аспирантуру. А если конкретнее - 91 561 человек призывного возраста. Рекорд всех рекордов,

– отметил Лисовой.

И резюмировал: то, что система образования стала такой "дырой" для уклонения свидетельствует о симптомах ее запущенности. Поэтому начали ее комплексную трансформацию.