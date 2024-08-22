Какие специальности получили меньше всего бюджетных мест для аспирантуры

В Украине продолжается вступительная кампания в аспирантуру 2024 года. В этом году количество бюджетных мест на дневной форме обучения увеличили почти вдвое.

Наибольшее количество бюджетных мест отдали на специальность "Информационные технологии". Ее в этом году начнет осваивать 619 человек.

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Каким специальностям предоставили меньше всего бюджетных мест

А вот всего 12 мест в аспирантуре получила отрасль "Гражданская безопасность" в 2024 году. "Сфера обслуживания" может набрать 16 аспирантов.

Далее идет "Социальная работа". В 2024 году только 34 студента смогут осваивать эту специальность в аспирантуре.

Чуть больше мест имеет отрасль "Журналистика". 52 аспиранта смогут учиться по этой специальности. В то же время "Международные отношения" получили 60 бюджетных мест.

Всего в 2024 году уже распределили 5409 бюджетных мест.

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МОН в 2024 году изменило правила поступления в аспирантуру