Найбільшу кількість бюджетних місць віддали на спеціальність "Інформаційні технології". Її цьогоріч почне опановувати 619 осіб.

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Яким спеціальностях надали найменше бюджетних місць

А от всього 12 місць в аспірантурі отримала галузь "Цивільна безпека" у 2024 році. "Сфера обслуговування" може набрати 16 аспірантів.

Далі йде "Соціальна робота". У 2024 році лише 34 студенти зможуть опановувати цю спеціальність в аспірантурі.

Трохи більше місць має галузь "Журналістика". 52 аспіранти зможуть навчатися за цією спеціальністю. Водночас "Міжнародні відносини" отримали 60 бюджетних місць.

Загалом у 2024 році вже розподілили 5409 бюджетних місць.

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МОН у 2024 році змінило правила вступу в аспірантуру

  • У 2024 році Міносвіти України значно змінило правила вступу в аспірантуру.
  • ЄВІ для всіх вступників в аспірантуру зберегли. Але допуском до вступних іспитів у всіх ЗВО і наукових установах встановили оцінку ЄВІ в частині ТЗНК на рівні 160 балів.
  • Щодо ЄВІ (частина – іноземна мова), оцінку вступника можуть не враховувати в конкурсному балі при вступі в аспірантуру. Це робитиме виш;
  • Кількість бюджетних місць обіцяли збільшити до 7000.
  • Скасували набір на денну форму за контрактом до 2025 року.
  • Переведення з інших форм навчання на денну форму навчання буде недоступним.
  • Поновлення навчання на денній формі дозволять лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволили переривати навчання (вагітність, військова служба, медики тощо).