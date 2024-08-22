Наибольшее количество бюджетных мест отдали на специальность "Информационные технологии". Ее в этом году начнет осваивать 619 человек.

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Каким специальностям предоставили меньше всего бюджетных мест

А вот всего 12 мест в аспирантуре получила отрасль "Гражданская безопасность" в 2024 году. "Сфера обслуживания" может набрать 16 аспирантов.

Далее идет "Социальная работа". В 2024 году только 34 студента смогут осваивать эту специальность в аспирантуре.

Чуть больше мест имеет отрасль "Журналистика". 52 аспиранта смогут учиться по этой специальности. В то же время "Международные отношения" получили 60 бюджетных мест.

Всего в 2024 году уже распределили 5409 бюджетных мест.

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МОН в 2024 году изменило правила поступления в аспирантуру

  • В 2024 году Минобразования Украины значительно изменило правила поступления в аспирантуру.
  • ЕВЭ для всех поступающих в аспирантуру сохранили. Но допуском к вступительным экзаменам во всех ЗВО и научных учреждениях установили оценку ЕВЭ в части ТЗНК на уровне 160 баллов.
  • По ЕВЭ (часть – иностранный язык), оценку поступающего могут не учитывать в конкурсном балле при поступлении в аспирантуру. Это будет делать вуз;
  • Количество бюджетных мест обещали увеличить до 7000.
  • Отменили набор на дневную форму по контракту до 2025 года.
  • Перевод с других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен.
  • Возобновление обучения на дневной форме позволят только лицам, которые не являются военнообязанными, а также другим категориям, которым законно позволили прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.д.).