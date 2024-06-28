Киевский вуз повысил цены на учебу в аспирантуре, чтобы "отсеять уклонистов"

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского повысил стоимость обучения в аспирантуре. Такое решение в ЗВО объясняют тем, что хотят отсеять уклонистов.

Соответствующее повышение воплотили в жизнь еще в прошлом году, рассказал новоизбранный ректор вуза Анатолий Мельниченко. Отметим, что в последние годы в Украине наблюдается значительный ажиотаж среди мужчин призывного возраста по вступлению в аспирантуру. Ведь обучение на дневной и дуальной форме дает право на отсрочку от мобилизации.

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Он отметил, что вуз "немножко обезопасил себя" некоторыми предохранителями по злоупотреблениям отсрочками.

Чтобы не было этих имитационных проявлений, а именно поступления для уклонения от мобилизации, мы подняли стоимость обучения в аспирантуре. Это заставило определенную когорту людей искать соответствующие возможности в других университетах,

– сообщил ректор КПИ.

Мельниченко также уточнил, что в вузе состоялся разговор со всеми руководителями структурных подразделений о недопустимости использования института аспирантуры как инструмента уклонения. Они должны контролировать, или аспирант, если он мобилизационного возраста, занимается научной деятельностью.

В случае, если человек просто поступил, делает вид, что он учится, но даже по результатам первого года мы видим, что это выглядит как имитация процесса обучения, то научные руководители знают свой маневр. Они просто должны действовать согласно нашим правилам. Невыполнение индивидуального плана работы аспиранта, который состоит из двух частей (образовательной составляющей и научной составляющей), приводит к автоматическому отчислению,

– заявил педагог.

Он добавил, что в КПИ в прошлом году был рост количества аспирантов в КПИ, но оно не было существенным.

Заметим, что это заявление Мельниченко сделал в интервью еще до анонсирования МОН изменений во вступительной кампании в аспирантуру 2024 года.

В этом году Минобразования Украины отменило поступление на дневную форму обучения по контракту в аспирантуре. Получение образования на ней, собственно, и давало право на получение отсрочки от мобилизации. Поступить на контакт в этом году можно только на вечернюю и заочную формы, но обучение на них не предусматривает предоставления отсрочки.

С условиями поступления в аспирантуру КПИ, к слову, можно ознакомиться по ссылке. Отметим, что стоимость обучения соискателей ученой степени доктора философии, которые поступили в аспирантуру в 2024/2025 учебном году составляет 55600 – 59000 гривен.

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