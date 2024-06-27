Минобразования изменило вес компонентов ЕВЭ для поступающих в аспирантуру

В Украине в последние годы увеличилось количество поступающих в аспирантуру, которые являются военнообязанными. В МОН отмечают, что многие из этих абитуриентов так намерены получить отсрочку от мобилизации.

Поэтому Министерство образования и науки в очередной раз изменило правила поступления в аспирантуру в 2024 году. В частности, отменило поступление на дневную форму по контракту.

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МОН изменило вес компонентов ЕВЭ для поступления в аспирантуру

Также изменили и вес компонентов единого вступительного экзамена при расчете конкурсного балла для всех поступающих в аспирантуру.

Согласно новым изменениям в Порядок приема на обучение для получения степеней бакалавра, магистра, доктора философии / доктора искусства в этом году, допуском к вступительным экзаменам во всех вузах и научных учреждениях является оценка ЕВЭ в части ТЗНК на уровне 160 баллов.

По ЕВЭ в части иностранного языка, теперь оценку поступающему могут не учитывать в конкурсном балле при поступлении в аспирантуру. Это будет решать по своему усмотрению вуз или научное учреждение, которые могут учесть экзамен по иностранному языку или установить собственный экзамен.

Но оценка, полученная в результате сдачи ЕВЭ в части иностранного языка, является обязательной для поступления на магистерские программы.

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О каких изменениях должны помнить поступающие в аспирантуру

В 2024 году будут действовать следующие изменения: