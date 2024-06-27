Поэтому Министерство образования и науки в очередной раз изменило правила поступления в аспирантуру в 2024 году. В частности, отменило поступление на дневную форму по контракту.
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МОН изменило вес компонентов ЕВЭ для поступления в аспирантуру
Также изменили и вес компонентов единого вступительного экзамена при расчете конкурсного балла для всех поступающих в аспирантуру.
Согласно новым изменениям в Порядок приема на обучение для получения степеней бакалавра, магистра, доктора философии / доктора искусства в этом году, допуском к вступительным экзаменам во всех вузах и научных учреждениях является оценка ЕВЭ в части ТЗНК на уровне 160 баллов.
По ЕВЭ в части иностранного языка, теперь оценку поступающему могут не учитывать в конкурсном балле при поступлении в аспирантуру. Это будет решать по своему усмотрению вуз или научное учреждение, которые могут учесть экзамен по иностранному языку или установить собственный экзамен.
Но оценка, полученная в результате сдачи ЕВЭ в части иностранного языка, является обязательной для поступления на магистерские программы.
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О каких изменениях должны помнить поступающие в аспирантуру
В 2024 году будут действовать следующие изменения:
- Сохраняют ЕВЭ (единый вступительный экзамен) для всех поступающих в аспирантуру, но меняют вес его компонентов при расчете конкурсного балла.
- Допуском к вступительным экзаменам является оценка ЕВЭ в части ТЗНК на уровне 160 баллов.
- По ЕВЭ (часть – иностранный язык), оценку поступающего могут не учитывать в конкурсном балле при поступлении в аспирантуру. Это будет решать ЗВО.
- Количество бюджетных мест увеличат до 7000.
- По контракту остается заочная, а также вечерняя формы (последняя – как по государственному заказу, так и по контракту). Что важно, вечерняя и заочная формы обучения не предусматривают отсрочки от мобилизации.
- Перевод с других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен.
- Возобновление обучения на дневной форме позволят только лицам, которые не являются военнообязанными, а также другим категориям, которым законно позволили прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.д.).