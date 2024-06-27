Тож Міністерство освіти і науки вкотре змінило правила вступу до аспірантури у 2024 році. Зокрема, скасувало вступ на денну форму за контрактом.

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МОН змінило вагу компонентів ЄВІ для вступу в аспірантуру

Також змінили і вагу компонентів єдиного вступного іспиту при розрахунку конкурсного балу для всіх вступників в аспірантуру.

Відповідно до нових змін до Порядку прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії / доктора мистецтва цього року, допуском до вступних іспитів у всіх вишах і наукових установах є оцінка ЄВІ в частині ТЗНК на рівні 160 балів.

Щодо ЄВІ в частині іноземної мови, тепер оцінку вступнику можуть не враховувати у конкурсному балі при вступі в аспірантуру. Це вирішуватиме на власний розсуд виш або наукова установа, які можуть врахувати іспит з іноземної мови або встановити власний іспит.

Але оцінка, отримана в результаті складання ЄВІ в частині іноземної мови, є обов'язковою для вступу на магістерські програми.

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Про які зміни мають пам'ятати вступники в аспірантуру

У 2024 році будуть чинними такі зміни: