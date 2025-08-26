Продолжается вступительная кампания в аспирантуру в 2025 году. С 25 августа абитуриенты могут подавать заявления на прохождение вступительных экзаменов в вузах.

Зарегистрировать заявления на прохождение вступительного экзамена по специальности можно в электронном кабинете. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Что должны знать поступающие в аспирантуру?

Подать такое заявление должны также поступающие-льготники, которые имеют право на прохождение собеседования по иностранному языку вместо сдачи ЕВЭ.

После подачи заявления будущие аспиранты должны отслеживать в е-кабинете поступающего получение сообщения о месте, дату и время проведения такого экзамена.

Для регистрации на другие конкурсные испытания, если такие предусмотрены ЗВО, абитуриент должен обратиться непосредственно в приемную комиссию вуза.

Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?