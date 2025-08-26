Майбутні аспіранти можуть подавати заяви на вступні іспити
- З 25 серпня абітурієнти можуть подавати заяви на вступні іспити в аспірантуру через електронний кабінет.
- МОН цьогоріч дещо змінило правила вступу.
Триває вступна кампанія в аспірантуру у 2025 році. З 25 серпня абітурієнти можуть подавати заяви на проходження вступних іспитів у вишах.
Зареєструвати заяви на проходження вступного іспиту зі спеціальності можна в електронному кабінеті. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
Що мають знати вступники в аспірантуру?
Подати таку заяву повинні також вступники-пільговики, які мають право на проходження співбесіди з іноземної мови замість складання ЄВІ.
Після подання заяви майбутні аспіранти повинні відстежувати в е-кабінеті вступника отримання повідомлення про місце, дату і час проведення такого іспиту.
Для реєстрації на інші конкурсні випробування, якщо такі передбачені ЗВО, вступник має звернутись безпосередньо до приймальної комісії вишу.
Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?
Цьогоріч МОН дещо змінило правила вступу на цей рівень вищої освіти.
Цьогоріч, як і торік, виші готуватимуть аспірантів виключно за державним замовленням.
Також запровадили новий вступний загальнодержавний іспит з методології наукових досліджень. Це де-факто перевірка того, наскільки той чи той вступник готовий до того, щоб проводити наукові дослідження, уточнили у МОН.
Основні дати вступу такі: