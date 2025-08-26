Укр Рус
26 серпня, 12:14
Майбутні аспіранти можуть подавати заяви на вступні іспити

Марія Волошин
Основні тези
  • З 25 серпня абітурієнти можуть подавати заяви на вступні іспити в аспірантуру через електронний кабінет.
  • МОН цьогоріч дещо змінило правила вступу.

Триває вступна кампанія в аспірантуру у 2025 році. З 25 серпня абітурієнти можуть подавати заяви на проходження вступних іспитів у вишах.

Зареєструвати заяви на проходження вступного іспиту зі спеціальності можна в електронному кабінеті. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Що мають знати вступники в аспірантуру?

Подати таку заяву повинні також вступники-пільговики, які мають право на проходження співбесіди з іноземної мови замість складання ЄВІ. 

Після подання заяви майбутні аспіранти повинні відстежувати в е-кабінеті вступника отримання повідомлення про місце, дату і час проведення такого іспиту.

Для реєстрації на інші конкурсні випробування, якщо такі передбачені ЗВО, вступник має звернутись безпосередньо до приймальної комісії вишу.

Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?

  • Цьогоріч МОН дещо змінило правила вступу на цей рівень вищої освіти.

  • Цьогоріч, як і торік, виші готуватимуть аспірантів виключно за державним замовленням.

  • Також запровадили новий вступний загальнодержавний іспит з методології наукових досліджень. Це де-факто перевірка того, наскільки той чи той вступник готовий до того, щоб проводити наукові дослідження, уточнили у МОН. 

  • Основні дати вступу такі: