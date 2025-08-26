Триває вступна кампанія в аспірантуру у 2025 році. З 25 серпня абітурієнти можуть подавати заяви на проходження вступних іспитів у вишах.

Зареєструвати заяви на проходження вступного іспиту зі спеціальності можна в електронному кабінеті. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Що мають знати вступники в аспірантуру?

Подати таку заяву повинні також вступники-пільговики, які мають право на проходження співбесіди з іноземної мови замість складання ЄВІ.

Після подання заяви майбутні аспіранти повинні відстежувати в е-кабінеті вступника отримання повідомлення про місце, дату і час проведення такого іспиту.

Для реєстрації на інші конкурсні випробування, якщо такі передбачені ЗВО, вступник має звернутись безпосередньо до приймальної комісії вишу.

Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?