В Украине продолжается вступительная кампания в аспирантуру 2025 года. За три недели подачи заявлений для получения степени доктора философии или доктора искусств эту возможность использовали почти 6 тысяч человек.

Это из ожидаемых 12 тысяч. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Сколько в этом году есть поступающих в аспирантуру?

Так, по состоянию на 22 сентября почти 11 тысяч электронных и бумажных заявлений о поступлении в аспирантуру для получения степени доктора философии подали почти 5,8 тысяч абитуриентов.

Для получения степени доктора искусств подали 30 заявлений 30 поступающих.

В Министерстве образования и науки прогнозировали, что в 2025 году в аспирантуру намерены поступать примерно 12 тысяч человек. Для абитуриентов в этом году выделили 5 тысяч бюджетных мест.

Будущие аспиранты смогут подать до 5 заявлений на бюджет (без приоритетов), и до 10 заявлений – на контракт.

Зачисление аспирантов на обучение на бюджет продлится не позднее 30 сентября, на контракт – не позднее 20 октября.

Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?