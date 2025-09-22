Сколько человек уже подали заявления на поступление в аспирантуру
- По состоянию на 22 сентября почти 11 тысяч заявлений на поступление в аспирантуру подали 5,8 тысяч человек.
- Из них 30 заявлений – для степени доктора искусств.
В Украине продолжается вступительная кампания в аспирантуру 2025 года. За три недели подачи заявлений для получения степени доктора философии или доктора искусств эту возможность использовали почти 6 тысяч человек.
Это из ожидаемых 12 тысяч. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
Смотрите также Большинство поступающих в аспирантуру – мужчины
Сколько в этом году есть поступающих в аспирантуру?
Так, по состоянию на 22 сентября почти 11 тысяч электронных и бумажных заявлений о поступлении в аспирантуру для получения степени доктора философии подали почти 5,8 тысяч абитуриентов.
Для получения степени доктора искусств подали 30 заявлений 30 поступающих.
В Министерстве образования и науки прогнозировали, что в 2025 году в аспирантуру намерены поступать примерно 12 тысяч человек. Для абитуриентов в этом году выделили 5 тысяч бюджетных мест.
Будущие аспиранты смогут подать до 5 заявлений на бюджет (без приоритетов), и до 10 заявлений – на контракт.
Зачисление аспирантов на обучение на бюджет продлится не позднее 30 сентября, на контракт – не позднее 20 октября.
Смотрите также В Украине ввели формульное распределение мест в аспирантуру
Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?
- В этом году МОН несколько изменило правила поступления в аспирантуру.
- В ведомстве заявили, что в этом году на масштаб и ход вступительной кампании повлияла война, в частности фактор отъезда украинцев за границу.
- Вузы будут готовить аспирантов исключительно по государственному заказу.
- Также ввели новый вступительный общегосударственный экзамен по методологии научных исследований. Это де-факто проверка того, насколько тот или иной абитуриент готов к тому, чтобы проводить научные исследования.
- В МОН Украины отметили, что создали условия, в соответствии с которыми вступительная кампания в украинские университеты стала "недружественной к уклонистам".
- І добавили, что наконец сравнительно немного лиц поступают в вузы для получения отсрочки от мобилизации.