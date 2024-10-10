В Украине еще продолжается вступительная кампания в колледжи

В Украине продолжается вступительная кампания в колледжи в 2024 году. В рамках дополнительных сессий можно еще подать документы на дневную и заочную форму обучения.

Однако только на контрактную форму. Чтобы иметь шанс стать студентом, надо подать электронное заявление в заведение профессионального образования, который вы выбрали.

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Можно ли еще поступить в колледж в 2024 году

Информацию об особенностях поступления можно найти на сайтах соответствующих учебных заведений или в Правилах приема на обучение.

Поступление таких абитуриентов происходит на основе рассмотрения мотивационного письма, которое должен подать абитуриент.

Важно! Абитуриенту, который хочет стать студентом украинского колледжа, не надо иметь результаты НМТ или сдавать вступительные экзамены в учебном заведении.

Положение о мотивационном письме, которое содержит требования и критерии оценивания, размещают также на сайтах учебных заведений.

Воспользоваться возможностью поступления на контракт абитуриенты могут до 31 октября.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

После этой даты работа электронных кабинетов абитуриентов будет прекращена. Это будет означать окончательное завершение вступительной кампании 2024 года.