Однак лише на контрактну форму. Аби мати шанс стати студентом, треба подати електронну заяву у заклад професійної освіти, який ви обрали.

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Чи можна ще вступити до коледжу у 2024 році

Інформацію про особливості вступу можна знайти на сайтах відповідних закладів освіти або в Правилах прийому на навчання.

Вступ таких абітурієнтів відбувається на основі розгляду мотиваційного листа, який має подати вступник.

Важливо! Абітурієнту, який хоче стати студентом українського коледжу, не треба мати результати НМТ або складати вступні іспити в закладі освіти.

Положення про мотиваційний лист, яке містить вимоги і критерії оцінювання, розміщують також на сайтах закладів освіти.

Скористатись можливістю вступу на контракт абітурієнти можуть до 31 жовтня.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Після цієї дати робота електронних кабінетів вступників буде припинена. Це означатиме остаточне завершення вступної кампанії 2024 року.