В Украине начались экзамены в колледжах для поступающих после 11 класса

В Украине начались индивидуальные собеседования и творческие конкурсы для поступающих в колледжи после 11 класса и профтехов. В них должны принять участие абитуриенты, которые поступают без результатов НМТ/ЗНО и подали заявления о поступлении в электронном кабинете.

Вступительные испытания в колледжах продлятся с 23 июля по 1 августа включительно. Индивидуальные собеседования или творческий конкурс будут проходить в рамках одного этапа.

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Начались экзамены в колледжах для поступающих после 11 класса

По результатам этих вступительных испытаний выставляют положительную оценку по шкале 100 – 200 (с шагом в один балл) или принимают решение о негативной оценке поступающего ("неудовлетворительно").

Материалы вступительных испытаний, включая видеозаписи собеседований и творческих конкурсов, будут хранить не менее одного года. Затем уничтожат, о чем составят акт.

После обнародования оценок за вступительные испытания не позднее 12:00 7 августа сформируют списки рекомендованных к зачислению на бюджет.

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Поступающие, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению до 12:00 12 августа.

Зачисление поступающих по государственному или региональному заказу происходит не позднее 12:00 14 августа.