Колледжи смогут определять основания поступления на контракт самостоятельно
Источник:Министерство образования и науки Украины
Колледжи в Украине смогут самостоятельно определить, на каком основании абитуриенты будут поступать в их учебное заведение на контракт. Соответствующие изменения содержит обновленный Порядок приема на обучение для получения профессионального предвысшего образования в 2024 году.
Ранее предусматривали, что поступление на места за средства юридических или физических лиц будет происходить по рассмотрению мотивационных писем.
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Теперь, по решению учебного заведения, поступление абитуриентов после 11 класса или профтеха на контракт может происходить как на основе рассмотрения мотивационного письма, так и на основе индивидуального собеседования.
Также В МОН напоминают, что поступающие могут подать в совокупности по всем основам поступления до пяти заявлений на бюджет и до пятнадцати заявлений по всем источникам финансирования.
Подготовка иностранцев и лиц без гражданства будет осуществляться в пределах лицензированных объемов по специальностям согласно результатам процедуры лицензирования для этого вида деятельности.Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Продолжительность каждой дополнительной сессии регистрации заявления – не менее, чем три и не более, чем тридцать календарных дней. Вступительная кампания завершается 31 октября 2024 года.
Подробнее ознакомиться с особенностями Порядков приема на обучение можно по ссылке.
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