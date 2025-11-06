Какие колледжи стали самыми популярными среди поступающих в этом году

20 октября в Украине завершилась вступительная кампания в колледжи. В этом году обучение начал 134 121 будущий специалист.

Поступающих-претендентов было 149 476. Всего в учреждения поступило 268 593 заявления, информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Какие профтехи стали самыми популярными среди поступающих в этом году?

Выпускников 9 классов традиционно было больше всего среди поступающих.

По количеству поданных заявлений самыми популярными среди поступающих стали такие учебные заведения:

Среди 9-классников:

Обособленное структурное подразделение "Хмельницкий политехнический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" – 1712;

Обособленное структурное подразделение "Профессиональный колледж экономики, права и информационных технологий Западноукраинского национального университета" – 1525;

Винницкий технический профессиональный колледж – 1515;

Обособленное структурное подразделение "Профессиональный колледж информационных технологий Национального университета "Львовская политехника" - 1404;

Обособленное структурное подразделение "Одесский технический профессиональный колледж Одесского национального технологического университета" – 1401;

Ивано-Франковский профессиональный колледж технологий и бизнеса – 1390;

Обособленное структурное подразделение "Ровенский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины" - 1360;

Обособленное структурное подразделение "Технический профессиональный колледж Луцкого национального технического университета" – 1308;

Обособленное структурное подразделение "Киевский торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета" – 1307;

Киевский профессиональный колледж связи – 1275.

Среди 11-классников:

Обособленное структурное подразделение "Львовский профессиональный колледж Львовского национального университета природопользования" –1562;

Профессиональный колледж "Образование" учреждения высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина" – 926;

Обособленное структурное подразделение "Харьковский торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета" – 714;

Бахмутский профессиональный колледж транспортной инфраструктуры – 658;

Обособленное структурное подразделение "Львовский профессиональный колледж пищевой и перерабатывающей промышленности Национального университета пищевых технологий" – 657;

Обособленное структурное подразделение "Львовский профессиональный колледж пищевых технологий и бизнеса Национального университета пищевых технологий" – 640;

Обособленное структурное подразделение "Залещицкий профессиональный колледж имени Храпливого Национального университета биоресурсов и природопользования Украины" – 634;

"Профессиональный колледж Киевского университета культуры" – 622;

Обособленное структурное подразделение "Жилищно-коммунальный профессиональный колледж Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова" – 616;

Коммунальное учреждение "Каменский профессиональный медицинский колледж" Днепропетровского областного совета" – 608.

Какие основные цифры вступительной кампании в колледжи?