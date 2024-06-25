Стартовала регистрация е-кабинетов для поступающих в колледжи на базе 9 классов

Поступающие в колледжи Украины после 9 классов уже могут создавать е-кабинеты. 25 июня началась регистрация этих электронных кабинетов.

Личный электронный кабинет абитуриента – это веб-страница, с помощью которой абитуриент подает электронное заявление в учебное заведение. А также может контролировать его статус во время вступительной кампании.

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Поступающие в колледжи могут регистрировать е-кабинеты

Так, абитуриенты могут создать е-кабинет самостоятельно, а также имеют право обратиться в консультационный центр любого учебного заведения.

Такие консультационные центры создают в приемных комиссиях для оказания помощи абитуриентам при регистрации личного электронного кабинета и подачи заявлений в электронной форме.

Для регистрации кабинета выпускники 9 классов должны указать электронную почту, пароль, серию и номер документа об образовании, тип и номер документа, удостоверяющего личность, или РНОКПП (ИНН).

Также поступающий должен указать контактные номера телефона для связи приемной комиссии с поступающим.

Какие документы нужно подать

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В этот е-кабинет при регистрации надо загрузить цветное корректное фото (не селфи) поступающего 3×4 см. Его размер не должен превышать 1 МБ.

После регистрации поступающие должны обязательно активировать е-кабинет. Соответствующую ссылку при регистрации абитуриент получит на указанную электронную почту.

Доступ к личному электронному кабинету абитуриента осуществляется с использованием логина и пароля, указанных при регистрации.

Подача заявлений в е-кабинетах для поступающих на базе 9 классов продлится с 1 июля по 13 июля (до 18:00).

Также колледжи могут проводить дополнительный прием документов для поступающих на контракт при условии дополнительного зачисления не позднее 31 октября.

Работа электронных кабинетов абитуриентов продлится до 31 октября.

Если абитуриент создавал электронный кабинет в прошлом году, он сейчас является аннулированным. Поэтому абитуриенту надо в этом году создавать новый е-кабинет.

Подробный алгоритм по регистрации кабинета доступен здесь: