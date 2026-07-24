Обнародованы первые рейтинговые списки абитуриентов колледжей

В Украине обнародовали первые рейтинговые списки абитуриентов по всем специальностям во всех колледжах Украины. Они доступны в информационной системе "Вступ.ОСВИТА.UA".

Здесь публикуется информация о ходе приемной кампании. Об этом сообщает Osvita.ua.

Сколько заявлений подали абитуриенты

На данный момент абитуриенты в колледжи подали более 310 тысяч заявлений на основные и небюджетные конкурсные направления.

Списки абитуриентов колледжей с конкурсным баллом (при наличии) публикуются по каждой специальности и обновляются ежедневно.

Данные о конкурсном балле обновляются постепенно после сдачи абитуриентами творческих конкурсов и собеседований в колледжах.

Помимо конкурсного балла, в рейтинговых списках публикуются статусы заявлений, наличие льгот – все, что необходимо для полного информирования о ходе вступительной кампании.

Можно ли еще подать заявление на поступление

Абитуриенты, которые еще не подали заявления о поступлении, могут воспользоваться сервисом поиска специальностей в колледжах и найти специальности по определенным параметрам.

Прием заявлений в колледжи после 9 класса завершен, продолжается сдача вступительных экзаменов, которые закончатся 28 июля.

Подача заявлений в колледжи после 11 класса или профтехучилища осуществляется через электронные кабинеты, но сроки подачи зависят от того, на каком основании поступает абитуриент.

В частности, прием заявлений на бюджетные и контрактные места для поступления по результатам собеседований и творческих конкурсов продлится до 18:00 27 июля.

Для поступления по сертификатам НМТ/ЗНО заявления будут приниматься до 18:00 2 августа.