Основной период поступления в колледжи на базе 9 классов завершился
В колледжах нашей страны завершился основной этап приемной кампании для девятиклассников. Абитуриенты, поступавшие на контрактной основе после окончания 9-го класса, были зачислены на обучение.
Об этом сообщает Osvita.ua. Но еще предстоит процесс перевода на бюджетное финансирование.
Что известно о поступлении в колледжи
Теперь до 17 августа в колледжах будет проходить перевод на бюджет студентов, зачисленных на контракт и имеющих право на такой перевод.
Желающие поступить на контракт вне основного периода поступления смогут стать студентами колледжей до 15 октября. Но при условии, что учреждение профессионального предвузовского образования будет проводить дополнительный набор абитуриентов.
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Колледжи обнародовали списки рекомендованных на бюджет
- Абитуриенты после 11 класса и выпускники профтехучилищ, желающие получить степень "специалиста младшего бакалавра", на днях получили рекомендации на бюджет. Соответствующие рейтинговые списки опубликованы на сайте Вступ.ОСВИТА.UA.
- Списки лиц, рекомендованных к зачислению по каждому конкурсному предложению, сформированы на основе конкурсного балла.
- Абитуриенты, получившие рекомендации, должны выполнить требования для зачисления на места государственного заказа до 18:00 14 августа.
- Зачисление абитуриентов на бюджетные места происходит не позднее 18:00 19 августа.
- Зачисление на обучение за счет средств физических или юридических лиц происходит не позднее 12:00 30 августа. Дополнительный набор – не позднее 15 октября.
- Перевод на бюджет с контрактной формы обучения проводится не позднее 30 августа.