Основной период поступления в колледжи на базе 9 классов завершился

В колледжах нашей страны завершился основной этап приемной кампании для девятиклассников. Абитуриенты, поступавшие на контрактной основе после окончания 9-го класса, были зачислены на обучение.

Об этом сообщает Osvita.ua. Но еще предстоит процесс перевода на бюджетное финансирование.

Что известно о поступлении в колледжи

Теперь до 17 августа в колледжах будет проходить перевод на бюджет студентов, зачисленных на контракт и имеющих право на такой перевод.

Желающие поступить на контракт вне основного периода поступления смогут стать студентами колледжей до 15 октября. Но при условии, что учреждение профессионального предвузовского образования будет проводить дополнительный набор абитуриентов.

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