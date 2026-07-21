В профессиональных колледжах начались собеседования и творческие конкурсы

21 июля в профессиональных колледжах Украины начались вступительные экзамены. Они продлятся до 7 августа.

Речь идет о собеседованиях и творческих конкурсах. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Что известно о вступительных экзаменах

На собеседованиях будут оценивать знания абитуриента по одному или двум предметам (дисциплинам).

Оценка творческих или физических способностей, необходимых для обучения в профессиональном колледже, предусмотрена для абитуриентов следующих специальностей:

А4 Среднее образование, по предметным специальностям:

Искусство. Изобразительное искусство;

Искусство. Музыкальное искусство;

Физическая культура

Искусство. Изобразительное искусство; Искусство. Музыкальное искусство; Физическая культура A7 Физическая культура и спорт

B1 Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство

B2 Дизайн

B3 Декоративное искусство и ремесла

B4 Изобразительное искусство и реставрация

B5 Музыкальное искусство

B6 Исполнительское искусство

И1 Стоматология

Программы собеседований и творческих конкурсов опубликованы на официальных сайтах учебных заведений. Также в программах абитуриенты смогут ознакомиться с критериями оценки их подготовки.

Каковы основные даты собеседований и творческих конкурсов

Собеседования и творческие конкурсы будут проводиться в следующие сроки:

21 – 28 июля – для абитуриентов на основе 9 классов (БСО);

27 июля – 7 августа – для абитуриентов на основе 11 классов (ПЗСО), а также диплома квалифицированного рабочего, профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра (младшего специалиста), бакалавра, магистра (специалиста).

Ранее мы сообщали, что украинцы могут бесплатно пройти переподготовку или повысить квалификацию.