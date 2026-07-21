Речь идет о собеседованиях и творческих конкурсах. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Что известно о вступительных экзаменах
На собеседованиях будут оценивать знания абитуриента по одному или двум предметам (дисциплинам).
Оценка творческих или физических способностей, необходимых для обучения в профессиональном колледже, предусмотрена для абитуриентов следующих специальностей:
- А4 Среднее образование, по предметным специальностям:
Искусство. Изобразительное искусство;
Искусство. Музыкальное искусство;
Физическая культура
- A7 Физическая культура и спорт
- B1 Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство
- B2 Дизайн
- B3 Декоративное искусство и ремесла
- B4 Изобразительное искусство и реставрация
- B5 Музыкальное искусство
- B6 Исполнительское искусство
- И1 Стоматология
Программы собеседований и творческих конкурсов опубликованы на официальных сайтах учебных заведений. Также в программах абитуриенты смогут ознакомиться с критериями оценки их подготовки.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Каковы основные даты собеседований и творческих конкурсов
Собеседования и творческие конкурсы будут проводиться в следующие сроки:
- 21 – 28 июля – для абитуриентов на основе 9 классов (БСО);
- 27 июля – 7 августа – для абитуриентов на основе 11 классов (ПЗСО), а также диплома квалифицированного рабочего, профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра (младшего специалиста), бакалавра, магистра (специалиста).
Ранее мы сообщали, что украинцы могут бесплатно пройти переподготовку или повысить квалификацию.