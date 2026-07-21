Речь идет о собеседованиях и творческих конкурсах. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Что известно о вступительных экзаменах

На собеседованиях будут оценивать знания абитуриента по одному или двум предметам (дисциплинам).

Оценка творческих или физических способностей, необходимых для обучения в профессиональном колледже, предусмотрена для абитуриентов следующих специальностей:

  • А4 Среднее образование, по предметным специальностям:
    Искусство. Изобразительное искусство;
    Искусство. Музыкальное искусство;
    Физическая культура
  • A7 Физическая культура и спорт
  • B1 Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство
  • B2 Дизайн
  • B3 Декоративное искусство и ремесла
  • B4 Изобразительное искусство и реставрация
  • B5 Музыкальное искусство
  • B6 Исполнительское искусство
  • И1 Стоматология

Программы собеседований и творческих конкурсов опубликованы на официальных сайтах учебных заведений. Также в программах абитуриенты смогут ознакомиться с критериями оценки их подготовки.

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Каковы основные даты собеседований и творческих конкурсов

Собеседования и творческие конкурсы будут проводиться в следующие сроки:

  • 21 – 28 июля – для абитуриентов на основе 9 классов (БСО);
  • 27 июля – 7 августа – для абитуриентов на основе 11 классов (ПЗСО), а также диплома квалифицированного рабочего, профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра (младшего специалиста), бакалавра, магистра (специалиста).

Ранее мы сообщали, что украинцы могут бесплатно пройти переподготовку или повысить квалификацию.