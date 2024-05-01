Украинцы смогут сдать экзамены в магистратуру за рубежом

Абитуриенты, которые хотят поступить в магистратуру в Украине, но находятся за ее пределами, могут сдать экзамены за рубежом. Для них создадут специальные экзаменационные центры.

Об этом сообщила руководительница Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время вебинара, отмечает Образование 24. УЦОКО уже договорился с соответствующими зарубежными партнерами

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Вступительные экзамены в магистратуру можно будет сдать за пределами Украины

Так, за рубежом должны создать временные экзаменационные центры в отдельных европейских странах для сдачи вступительных тестов ЕВИ и ЕФВВ.Основная сессия единого вступительного экзамена состоится в таких 9 странах Европы как:

Литва (Каунас);

Португалия (Лиссабон);

Болгария (София);

Польша (Быдгощ, Варшава, Краков, Люблин);

Словакия (Братислава);

Великобритания (Лондон);

Германия (Берлин, Йена, Лейпциг);

Франция (Париж);

Чехия (Брно, Прага).

Основная сессия единого профессионального вступительного испытания состоится в таких 7 странах Европы как:

Португалия (Лиссабон);

Болгария (София);

Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин);

Словакия (Братислава);

Великобритания (Лондон);

Германия (Берлин, Йена);

Чехия (Брно, Прага).

В Словакии и Чехии поступающие смогут сдать все тесты ЕФВВ, кроме педагогики и психологии,

– отметила Вакуленко.

Дополнительную сессию вступительных экзаменов в магистратуру, по ее словам, за рубежом проводить не будут.

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УЦОКО советует не медлить с регистрацией

Вакуленко также советует не медлить с регистрацией на вступительные экзамены в магистратуру. И отмечает, что мест в экзаменационных центрах будет мало. Так, не все абитуриенты смогут зарегистрироваться именно в том городе, которое является для них ближайшим или удобным.

Заметим, что регистрация на экзамены стартует уже 7 мая в приемных комиссиях вузов. Зарегистрироваться можно как очно, так и дистанционно.