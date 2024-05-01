Об этом сообщила руководительница Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время вебинара, отмечает Образование 24. УЦОКО уже договорился с соответствующими зарубежными партнерами

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Вступительные экзамены в магистратуру можно будет сдать за пределами Украины

Так, за рубежом должны создать временные экзаменационные центры в отдельных европейских странах для сдачи вступительных тестов ЕВИ и ЕФВВ.Основная сессия единого вступительного экзамена состоится в таких 9 странах Европы как:

Литва (Каунас);

Португалия (Лиссабон);

Болгария (София);

Польша (Быдгощ, Варшава, Краков, Люблин);

Словакия (Братислава);

Великобритания (Лондон);

Германия (Берлин, Йена, Лейпциг);

Франция (Париж);

Чехия (Брно, Прага).

Основная сессия единого профессионального вступительного испытания состоится в таких 7 странах Европы как:

Португалия (Лиссабон);

Болгария (София);

Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин);

Словакия (Братислава);

Великобритания (Лондон);

Германия (Берлин, Йена);

Чехия (Брно, Прага).

В Словакии и Чехии поступающие смогут сдать все тесты ЕФВВ, кроме педагогики и психологии,

– отметила Вакуленко.

Дополнительную сессию вступительных экзаменов в магистратуру, по ее словам, за рубежом проводить не будут.

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УЦОКО советует не медлить с регистрацией

Вакуленко также советует не медлить с регистрацией на вступительные экзамены в магистратуру. И отмечает, что мест в экзаменационных центрах будет мало. Так, не все абитуриенты смогут зарегистрироваться именно в том городе, которое является для них ближайшим или удобным.

Заметим, что регистрация на экзамены стартует уже 7 мая в приемных комиссиях вузов. Зарегистрироваться можно как очно, так и дистанционно.