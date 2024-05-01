Об этом сообщила руководительница Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время вебинара, отмечает Образование 24. УЦОКО уже договорился с соответствующими зарубежными партнерами
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Вступительные экзамены в магистратуру можно будет сдать за пределами Украины
Так, за рубежом должны создать временные экзаменационные центры в отдельных европейских странах для сдачи вступительных тестов ЕВИ и ЕФВВ.Основная сессия единого вступительного экзамена состоится в таких 9 странах Европы как:
- Литва (Каунас);
- Португалия (Лиссабон);
- Болгария (София);
- Польша (Быдгощ, Варшава, Краков, Люблин);
- Словакия (Братислава);
- Великобритания (Лондон);
- Германия (Берлин, Йена, Лейпциг);
- Франция (Париж);
- Чехия (Брно, Прага).
Основная сессия единого профессионального вступительного испытания состоится в таких 7 странах Европы как:
- Португалия (Лиссабон);
- Болгария (София);
- Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин);
- Словакия (Братислава);
- Великобритания (Лондон);
- Германия (Берлин, Йена);
- Чехия (Брно, Прага).
В Словакии и Чехии поступающие смогут сдать все тесты ЕФВВ, кроме педагогики и психологии,
– отметила Вакуленко.
Дополнительную сессию вступительных экзаменов в магистратуру, по ее словам, за рубежом проводить не будут.
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УЦОКО советует не медлить с регистрацией
Вакуленко также советует не медлить с регистрацией на вступительные экзамены в магистратуру. И отмечает, что мест в экзаменационных центрах будет мало. Так, не все абитуриенты смогут зарегистрироваться именно в том городе, которое является для них ближайшим или удобным.
Заметим, что регистрация на экзамены стартует уже 7 мая в приемных комиссиях вузов. Зарегистрироваться можно как очно, так и дистанционно.
- Ранее мы подробно рассказывали о процедуре регистрации в магистратуру. Об этом вы можете прочитать по ссылке.