Так, экзамены абитуриенты могут сдавать в течение одного, двух или трех дней. Об этом сообщила руководительница Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время вебинара, отмечает Образование 24.

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Как будут проходить экзамены в магистратуру

Вакуленко отметила: в течение одного дня абитуриент сможет сдать только один экзамен.

Абитуриенты, которые будут сдавать только единый вступительный экзамен, должны явиться в экзаменационный центр один раз.

Те поступающие в магистратуру, которые должны сдавать ЕВИ и ЕФВВ, будут сдавать экзамены два дня в соответствии с датами в приглашениях, которые получат в своих электронных кабинетах абитуриента,

– отметила руководительница УЦОКО.

А те абитуриенты, которые еще не выбрали будущую специальность, могут выбрать два предмета ЕФВВ. В таком случае они будут сдавать их в разные дни. В общем должны сдать три экзамена за три дня.

Обратите внимание! Более двух предметов ЕФВВ абитуриент не сможет выбрать для сдачи единого профессионального вступительного испытания.

Отметим, что нынешние абитуриенты в магистратуру должны зарегистрироваться для прохождения тестов в течение 7 – 29 мая в приемных комиссиях вузов. Это можно сделать очно или дистанционно.