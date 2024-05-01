Про це повідомила очільниця Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час вебінару, зазначає Освіта 24. УЦОЯО вже домовився з відповідними закордонними партнерами
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Вступні іспити в магістратуру можна буде скласти за межами України
Так, за кордоном мають створити тимчасові екзаменаційні центри в окремих європейських країнах для складання вступних тестів ЄВІ та ЄФВВ.
Основна сесія єдиного вступного іспиту відбудеться у таких 9 країнах Європи як:
- Литва (Каунас);
- Португалія (Лісабон);
- Болгарія (Софія);
- Польща (Бидгощ, Варшава, Краків, Люблін);
- Словаччина (Братислава);
- Велика Британія (Лондон);
- Німеччина (Берлін, Єна, Лейпциг);
- Франція (Париж);
- Чехія (Брно, Прага).
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування відбудеться у таких 7 країнах Європи як:
- Португалія (Лісабон);
- Болгарія (Софія);
- Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін);
- Словаччина (Братислава);
- Велика Британія (Лондон);
- Німеччина (Берлін, Єна);
- Чехія (Брно, Прага).
У Словаччині та Чехії вступники зможуть скласти усі тести ЄФВВ, окрім педагогіки та психології,
– зауважила Вакуленко.
Додаткову сесію вступних іспитів у магістратуру, за її словами, за кордоном не проводитимуть.
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УЦОЯО радить не зволікати з реєстрацією
Вакуленко також радить не зволікати з реєстрацією на вступні іспити в магістратуру. І наголошує, що місць в екзаменаційних центрах буде обмаль. Так, не всі вступники зможуть зареєструватись саме в тому місті, яке є для них найближчим або найзручнішим.
Зауважимо, що реєстрація на іспити стартує вже 7 травня у приймальних комісіях вишів. Реєструватись можна як очно, так і дистанційно.
- Раніше ми детально розповідали про процедуру реєстрації у магістратуру. Про це ви можете прочитати за посиланням.