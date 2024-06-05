Какие документы нужны для поступления в магистратуру в 2024 году

В Украине до 29 мая продолжалась основная сессия регистрации на вступительные экзамены в магистратуру в 2024 году. Если абитуриент не успел зарегистрироваться, будет иметь еще шанс в июне во время сессии дополнительной.

Также стоит заранее ознакомиться со списком документов, которые нужны будущим магистрам для поступления. В соответствии с Правилами приема на обучение в вузы, в 2024 году поступающие в магистратуру подают заявления только в электронной форме.

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Что должны знать поступающие в магистратуру в 2024 году

Исключение составляют лица, которые не могут зарегистрировать личный электронный кабинет абитуриента:

в случае подачи документов иностранцами и лицами без гражданства, кроме лиц с видом на постоянное проживание в Украине;

в случае представления иностранного документа об образовании;

в случае представления документа о ранее полученном образовании, выданного до введения фотополимерных технологий их изготовления;

в случае подачи заявления на поступление до или после установленных этим Порядком сроков работы электронных кабинетов поступающих;

в случае невозможности зарегистрировать личный электронный кабинет поступающего или подать заявление в электронном виде по другим причинам, что подтверждено справкой приемной комиссии ЗВО.

Независимо от формы подачи заявления, поступающему в магистратуру необходимо иметь обязательные для поступления документы.

Копии указанных ниже документов можно загружать в электронный кабинет абитуриента при подаче заявления в учебное заведение и подать в приемную комиссию в случае зачисления на обучение.

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Какие документы нужны для поступления в магистратуру

Документ, удостоверяющий личность.

Экзаменационный листок, полученный во время регистрации на ЕВИ / ЕФВВ.

Военно-учетный документ (для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного, а для призывников – удостоверение о приписке к призывным участкам).

Документ (государственного образца) о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление, если информация о нем не сохраняется в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Документы, удостоверяющие основания для специальных условий участия во вступительной кампании, информация о которых доступна в государственных реестрах.

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Вузы в своих правилах приема могут установить дополнительный перечень документов, если этого требуют особенности поступления на определенную специальность или конкурсное предложение.

Если по объективным причинам документ о полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне отсутствует, можно подавать справку государственного предприятия "Инфоресурс" о его получении, в частности без представления приложения к документу о полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне.

Копии документов, кроме документа, удостоверяющего личность, и военноучетного документа, удостоверяет по оригиналам приемная комиссия ЗВО, в который их подают. Копии документов без предъявления оригиналов не принимают.

При приеме на обучение лиц, которые подают документ о полученном за рубежом степень (уровень) образования (далее – Документ), обязательной является процедура признания и установления эквивалентности Документа, что осуществляется в соответствии с приказом Минобразования Украины от 5 мая 2015 № 504 "Некоторые вопросы признания в Украине иностранных документов об образовании", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 27 мая 2015 под № 614/27059.