Поступающих в магистратуру зачислили на бюджет
В Украине продолжается вступительная кампания 2025 года. Поступающих в магистратуру, которые получили рекомендации к зачислению на бюджет и выполнили требования вузов, зачислили на обучение.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Соответствующие приказы о зачислении подписали в вузах.
Что известно о зачислении?
Если абитуриент не выполнил требования, то есть не подтвердил выбор учебного заведения и не подписал договор об обучении, он потерял право на зачисление на бюджет и в этом году сможет поступить в магистратуру только на контракт.
Поступить на контракт по предоставленным рекомендациям, которые будут предоставлять с 1 сентября, абитуриенты смогут до 30 сентября. Тогда состоится зачисление в магистратуру на контракт.
Также на контракт будущие магистранты смогут поступить во время дополнительного набора. Он продлится до 20 октября.
Уменьшилось ли количество поступающих в магистратуру?
- Количество абитуриентов, что планировали учиться в магистратуре, в 2025 году уменьшилось почти на треть, если сравнивать с прошлым годом.
- В этом году заявления на поступление в магистратуру подали 92 тысячи человек.
- В 2024 году поступающих было более 130 тысяч.