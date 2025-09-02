В Украине продолжается вступительная кампания 2025 года. Поступающих в магистратуру, которые получили рекомендации к зачислению на бюджет и выполнили требования вузов, зачислили на обучение.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Соответствующие приказы о зачислении подписали в вузах.

Что известно о зачислении?

Если абитуриент не выполнил требования, то есть не подтвердил выбор учебного заведения и не подписал договор об обучении, он потерял право на зачисление на бюджет и в этом году сможет поступить в магистратуру только на контракт.

Поступить на контракт по предоставленным рекомендациям, которые будут предоставлять с 1 сентября, абитуриенты смогут до 30 сентября. Тогда состоится зачисление в магистратуру на контракт.

Также на контракт будущие магистранты смогут поступить во время дополнительного набора. Он продлится до 20 октября.

Уменьшилось ли количество поступающих в магистратуру?