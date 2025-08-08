Поступление в магистратуру: участники дополнительной сессии ЕВЭ уже имеют результаты
- Участники дополнительной сессии ЕВИ получили результаты, необходимые для поступления в магистратуру.
- Их разместили в личных кабинетах абитуриентов.
В Украине продолжается вступительная кампания 2025 года в магистратуру. Абитуриенты получили результаты дополнительной сессии единого вступительного экзамена (ЕВЭ).
Результаты экзамена разместили в кабинетах участников вступительных испытаний. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.
Что должны знать поступающие в магистратуру?
Результаты по шкале 100 – 200 баллов получили путем перевода тестовых баллов, которые набрали участники ЕВЭ, в эту шкалу в соответствии с таблицами № 17 и № 18 приложения 5 Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году.
Также в кабинетах участников вступительных испытаний, кроме официальных результатов, разместили карточки результатов каждого блока ЕВЭ. В них указали, под каким номером определенный участник выполнял каждое задание, соответствующий номер задания в системе УЦОКО, правильные ответы и количество набранных баллов.
Это позволяет самостоятельно убедиться в правильности начисленных баллов.
- Напомним, что 8 августа стартовал прием заявлений от абитуриентов, которые намерены стали магистрами. Продлится до 25 августа.
- В течение соответствующего периода поступающие в магистратуру имеют право подать до 5 заявлений на бюджетные места. Зато на контрактную форму можно подать до 10 заявлений.
Каждому заявлению на бюджет абитуриент должен предоставить приоритетность от 1 до 5. Приоритетность – это очередность заявлений, по которой их будут рассматривать при поступлении на бюджетные места.