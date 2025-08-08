В Україні триває вступна кампанія 2025 року в магістратуру. Абітурієнти отримали результати додаткової сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

Результати іспиту розмістили в кабінетах учасників вступних випробувань. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

Що мають знати вступники в магістратуру?

Результати за шкалою 100 – 200 балів отримали шляхом переведення тестових балів, які набрали учасники ЄВІ, до цієї шкали відповідно до таблиць № 17 та № 18 додатка 5 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році.

Також у кабінетах учасників вступних випробувань, окрім офіційних результатів, розмістили картки результатів кожного блоку ЄВІ. У них вказали, під яким номером певний учасник виконував кожне завдання, відповідний номер завдання в системі УЦОЯО, правильні відповіді та кількість набраних балів.

Це дає змогу самостійно переконатися у правильності нарахованих балів.