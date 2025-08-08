Вступ у магістратуру: учасники додаткової сесії ЄВІ вже мають результати
- Учасники додаткової сесії ЄВІ отримали результати, потрібні для вступу у магістратуру.
- Їх розмістили в особистих кабінетах абітурієнтів.
В Україні триває вступна кампанія 2025 року в магістратуру. Абітурієнти отримали результати додаткової сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ).
Результати іспиту розмістили в кабінетах учасників вступних випробувань. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.
Дивіться також Чи обмежить Рада право на здобуття вищої освіти військовозобов'язаним чоловікам
Що мають знати вступники в магістратуру?
Результати за шкалою 100 – 200 балів отримали шляхом переведення тестових балів, які набрали учасники ЄВІ, до цієї шкали відповідно до таблиць № 17 та № 18 додатка 5 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році.
Також у кабінетах учасників вступних випробувань, окрім офіційних результатів, розмістили картки результатів кожного блоку ЄВІ. У них вказали, під яким номером певний учасник виконував кожне завдання, відповідний номер завдання в системі УЦОЯО, правильні відповіді та кількість набраних балів.
Це дає змогу самостійно переконатися у правильності нарахованих балів.
- Нагадаємо, що 8 серпня стартувало приймання заяв від абітурієнтів, які мають намір стали магістрами. Триватиме до 25 серпня.
- Протягом відповідного періоду вступники в магістратуру мають право подати до 5 заяв на бюджетні місця. Натомість на контрактну форму можна подати до 10 заяв.
Кожній заяві на бюджет абітурієнт повинен надати пріоритетність від 1 до 5. Пріоритетність – це черговість заяв, за якою їх розглядатимуть при вступі на бюджетні місця.