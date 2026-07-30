Абитуриенты еще могут принять участие в специальной сессии: участие платное

В Украине продолжается вступительная кампания этого года. Абитуриенты, поступающие в магистратуру и аспирантуру, еще могут сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) в ходе третьей, специально организованной сессии.

Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования. Однако участие будет платным.

Сколько стоит участие в специальной сессии

Стоимость услуги для абитуриентов составляет 1578 гривен.

Регистрация для участия в специальной сессии ЕВИ будет завершена только после зачисления оплаты за проведение вступительных экзаменов на счет Украинского центра оценки качества образования и получения экзаменационного листка.

Оплатить участие необходимо до 20 августа включительно – в противном случае регистрация будет аннулирована.

С Порядком осуществления расчетов и условиями предоставления платных услуг по проведению специально организованных сессий единого вступительного экзамена в 2026 году можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что зарегистрироваться для участия в спецсессии могут те, кто зарегистрировался для участия в основной или дополнительной сессии ЕВИ, но не принял в ней участия или желает повторно сдать вступительное испытание. Также те, кто не зарегистрировался для участия в основной или дополнительной сессии ЕВИ.

Каков график вступительной кампании в 2026 году

На магистратуру:

26 июня – 14 июля Основная сессия ЕВИ / ЕФВВ 24 – 28 августа Дополнительная сессия ЕВИ / ЕФВВ 1 июля Начало регистрации электронных кабинетов 1 – 27 июля (18:00) Регистрация для участия в собеседовании, профессиональных экзаменах на бюджетное и контрактное обучение 1 июля – 17 августа (в 18:00) Регистрация для участия в собеседовании и профессиональных экзаменах только на контракт 28 июля – 7 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены на бюджетное и контрактное обучение 28 июля – 20 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены только на контракт 7 – 22 августа (18:00) Подача документов на поступление в магистратуру Не позднее 25 августа Обнародование списков рекомендованных к зачислению на бюджет и контракт (заявления с приоритетом) До 28 августа (в 18:00) Подтверждение выбора места обучения на бюджет и контракт (заявления с приоритетом) 29 августа Зачисление на бюджет и контракт (заявления с приоритетом) С 30 августа Предоставление рекомендаций на контракт До 7 сентября Перевод на вакантные места по бюджету До 14 сентября Зачисление на контракт 15 сентября – 15 октября Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема вузов 15 октября Завершение работы электронных кабинетов

В аспирантуру: