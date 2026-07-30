Абитуриенты еще могут принять участие в специальной сессии: участие платное
В Украине продолжается вступительная кампания этого года. Абитуриенты, поступающие в магистратуру и аспирантуру, еще могут сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) в ходе третьей, специально организованной сессии.
Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования. Однако участие будет платным.
Сколько стоит участие в специальной сессии
Стоимость услуги для абитуриентов составляет 1578 гривен.
Регистрация для участия в специальной сессии ЕВИ будет завершена только после зачисления оплаты за проведение вступительных экзаменов на счет Украинского центра оценки качества образования и получения экзаменационного листка.
Оплатить участие необходимо до 20 августа включительно – в противном случае регистрация будет аннулирована.
С Порядком осуществления расчетов и условиями предоставления платных услуг по проведению специально организованных сессий единого вступительного экзамена в 2026 году можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, что зарегистрироваться для участия в спецсессии могут те, кто зарегистрировался для участия в основной или дополнительной сессии ЕВИ, но не принял в ней участия или желает повторно сдать вступительное испытание. Также те, кто не зарегистрировался для участия в основной или дополнительной сессии ЕВИ.
Каков график вступительной кампании в 2026 году
На магистратуру:
|26 июня – 14 июля
|Основная сессия ЕВИ / ЕФВВ
|24 – 28 августа
|Дополнительная сессия ЕВИ / ЕФВВ
|1 июля
|Начало регистрации электронных кабинетов
|1 – 27 июля (18:00)
|Регистрация для участия в собеседовании, профессиональных экзаменах на бюджетное и контрактное обучение
|1 июля – 17 августа (в 18:00)
|Регистрация для участия в собеседовании и профессиональных экзаменах только на контракт
|28 июля – 7 августа
|Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены на бюджетное и контрактное обучение
|28 июля – 20 августа
|Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены только на контракт
|7 – 22 августа (18:00)
|Подача документов на поступление в магистратуру
|Не позднее 25 августа
|Обнародование списков рекомендованных к зачислению на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
|До 28 августа (в 18:00)
|Подтверждение выбора места обучения на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
|29 августа
|Зачисление на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
|С 30 августа
|Предоставление рекомендаций на контракт
|До 7 сентября
|Перевод на вакантные места по бюджету
|До 14 сентября
|Зачисление на контракт
|15 сентября – 15 октября
|Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема вузов
|15 октября
|Завершение работы электронных кабинетов
В аспирантуру:
|14 – 29 июля
|Основная сессия ЕВИ / ЕВВ
|24 – 28 августа
|Дополнительная сессия ЕВИ / ЕВВ
|1 июля
|Начало регистрации электронных кабинетов
|1 – 27 июля (18:00)
|Регистрация для участия в собеседовании, экзамене на бюджетное место и на контракт
|1 июля – 20 августа (в 18:00)
|Регистрация для участия в собеседовании и экзамене только на контракт
|28 июля – 7 августа
|Собеседования (вместо ЕВВ, ЕВИ), экзамены на бюджет и на контракт
|28 июля – 23 августа
|Собеседования (вместо ЕВВ, ЕВИ), экзамены только на контракт
|7 – 25 августа (18:00)
|Подача документов на поступление в аспирантуру
|26 августа – 7 сентября
|Вступительные экзамены по специальности / специальностям, дополнительные оценки
|С 8 сентября
|Выдача рекомендаций к зачислению
|До 12 сентября
|Обновление списков рекомендованных к зачислению на бюджет
|До 14 сентября
|Зачисление абитуриентов
|15 сентября – 15 октября
|Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема вузов
|15 октября
|Завершение работы электронных кабинетов