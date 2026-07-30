Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти. Однак участь буде платною.

Скільки коштує участь у спеціальній сесії

Вартість послуги для вступників становить 1578 гривень.

Реєстрація для участі у спецсесії ЄВІ буде завершеною лише після зарахування оплати за проведення вступних випробувань на рахунок Українського центру оцінювання якості освіти й отримання екзаменаційного листка.

Оплатити участь треба до 20 серпня включно – в іншому разі реєстрацію скасують.

З Порядком здійснення розрахунків та умовами надання платних послуг з проведення спеціально організованих сесій єдиного вступного іспиту у 2026 році можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що зареєструватися для участі в спецсесії можуть ті, хто зареєструвалися для участі в основній чи додатковій сесії ЄВІ, але не взяли в ній участі або бажають повторно пройти вступне випробування. Також ті, хто не зареєструвалися для участі в основній чи додатковій сесії ЄВІ.

Який графік вступної кампанії у 2026 році

На магістратуру:

26 червня – 14 липня Основна сесія ЄВІ / ЄФВВ 24 – 28 серпня Додаткова сесія ЄВІ / ЄФВВ 1 липня Старт реєстрації електронних кабінетів 1 – 27 липня (18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях на бюджет і на контракт 1 липня – 17 серпня (о 18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях лише на контракт 28 липня – 7 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування на бюджет і на контракт 28 липня – 20 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування лише на контракт 7 – 22 серпня (18:00) Подання на вступ на магістратуру Не пізніше за 25 серпня Оприлюднення списків рекомендованих до зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом) До 28 серпня (о 18:00) Підтвердження вибору місця навчання на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом) 29 серпня Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом) З 30 серпня Надання рекомендацій на контракт До 7 вересня Переведення на вакантні місця бюджету До 14 вересня Зарахування на контракт 15 вересня – 15 жовтня Додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому ЗВО 15 жовтня Завершення роботи електронних кабінетів

На аспірантуру: