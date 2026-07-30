Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти. Однак участь буде платною.
Скільки коштує участь у спеціальній сесії
Вартість послуги для вступників становить 1578 гривень.
Реєстрація для участі у спецсесії ЄВІ буде завершеною лише після зарахування оплати за проведення вступних випробувань на рахунок Українського центру оцінювання якості освіти й отримання екзаменаційного листка.
Оплатити участь треба до 20 серпня включно – в іншому разі реєстрацію скасують.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
З Порядком здійснення розрахунків та умовами надання платних послуг з проведення спеціально організованих сесій єдиного вступного іспиту у 2026 році можна ознайомитися за посиланням.
Нагадаємо, що зареєструватися для участі в спецсесії можуть ті, хто зареєструвалися для участі в основній чи додатковій сесії ЄВІ, але не взяли в ній участі або бажають повторно пройти вступне випробування. Також ті, хто не зареєструвалися для участі в основній чи додатковій сесії ЄВІ.
Який графік вступної кампанії у 2026 році
На магістратуру:
|26 червня – 14 липня
|Основна сесія ЄВІ / ЄФВВ
|24 – 28 серпня
|Додаткова сесія ЄВІ / ЄФВВ
|1 липня
|Старт реєстрації електронних кабінетів
|1 – 27 липня (18:00)
|Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях на бюджет і на контракт
|1 липня – 17 серпня (о 18:00)
|Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях лише на контракт
|28 липня – 7 серпня
|Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування на бюджет і на контракт
|28 липня – 20 серпня
|Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування лише на контракт
|7 – 22 серпня (18:00)
|Подання на вступ на магістратуру
|Не пізніше за 25 серпня
|Оприлюднення списків рекомендованих до зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
|До 28 серпня (о 18:00)
|Підтвердження вибору місця навчання на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
|29 серпня
|Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
|З 30 серпня
|Надання рекомендацій на контракт
|До 7 вересня
|Переведення на вакантні місця бюджету
|До 14 вересня
|Зарахування на контракт
|15 вересня – 15 жовтня
|Додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому ЗВО
|15 жовтня
|Завершення роботи електронних кабінетів
На аспірантуру:
|14 – 29 липня
|Основна сесія ЄВІ / ЄВВ
|24 – 28 серпня
|Додаткова сесія ЄВІ / ЄВВ
|1 липня
|Старт реєстрації електронних кабінетів
|1 – 27 липня (18:00)
|Реєстрація на участь у співбесіді, іспиті на бюджет і на контракт
|1 липня – 20 серпня (о 18:00)
|Реєстрація на участь у співбесіді, іспиті лише на контракт
|28 липня – 7 серпня
|Співбесіди (замість ЄВВ, ЄВІ), іспити на бюджет і на контракт
|28 липня – 23 серпня
|Співбесіди (замість ЄВВ, ЄВІ), іспити лише на контракт
|7 – 25 серпня (18:00)
|Подання на вступ на аспірантуру
|26 серпня – 7 вересня
|Вступні іспити зі спеціальності / спеціальностей, додаткові оцінювання
|З 8 вересня
|Надання рекомендацій до зарахування
|До 12 вересня
|Оновлення списків рекомендованих до зарахування на бюджет
|До 14 вересня
|Зарахування вступників
|15 вересня – 15 жовтня
|Додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому ЗВО
|15 жовтня
|Завершення роботи електронних кабінетів