Министерство образования и науки Украины намерено изменить программы некоторых предметов единого вступительного экзамена по специальности. Его сдают для поступления в магистратуру.

Какие изменения могут ожидать поступающих в магистратуру?

Проект программы предметного теста по экономике и международной экономике единого вступительного экзамена для будущих магистрантов вынесли на общественное обсуждение. Оно продлится до 22 октября.

Также в сентябре завершилось общественное обсуждение проекта программы теста ЕФВВ по политологии и международным отношениям.

Еще раньше, в августе, состоялось общественное обсуждение проекта программы ЕФВВ по учету и финансам.

В МОН отмечают, что последствиями таких обсуждений является удовлетворение права абитуриентов на ознакомление с программами вступительных экзаменов.

Что известно о вступительной кампании в магистратуру 2025?