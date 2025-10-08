Програми деяких іспитів у магістратуру можуть змінити
- Міністерство освіти і науки України планує змінити програми єдиного фахового вступного випробування для магістратури, зокрема, з економіки та міжнародної економіки.
- Громадські обговорення проєктів програм з політології, міжнародних відносин, обліку і фінансів вже завершилися.
Міністерство освіти і науки України має намір змінити програми деяких предметів єдиного фахового вступного випробування. Його складають для вступу в магістратуру.
Які зміни можуть очікувати на вступників у магістратуру?
Проєкт програми предметного тесту з економіки та міжнародної економіки єдиного фахового вступного випробування для майбутніх магістрантів винесли на громадське обговорення. Воно триватиме до 22 жовтня.
Також у вересні завершилось громадське обговорення проєкту програми тесту ЄФВВ з політології та міжнародних відносин.
Ще раніше, у серпні, відбулось громадське обговорення проєкту програми ЄФВВ з обліку і фінансів.
У МОН зазначають, що наслідками таких обговорень є задоволення права вступників на ознайомлення із програмами вступних іспитів.
Що відомо про вступну кампанію у магістратуру 2025?
До 1 вересня тривало зарахування на бюджет відповідно до наданих рекомендацій.
Зарахування на контракт тривало до 30 вересня.
У МОН розповіли, що держава концентрує бюджетні місця там, де фахівці критично потрібні для відбудови та модернізації країни.
Передусім – педагогічні спеціальності, інженерію та ІТ, енергетику та будівництво.