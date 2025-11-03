"Сорбонна – "для середнячков": насколько трудно поступить в вуз во Франции
- Университеты во Франции преимущественно бесплатные, но поступление в престижные учебные заведения сложнее.
- Система образования во Франции похожа на украинскую: есть итоговые экзамены baccalauréat, которые определяют возможность поступления в университеты.
Университеты во Франции в основном бесплатные. Не как в США, где надо брать кредиты на десятки тысяч долларов.
Об этом писательница и певица Ирена Карпа рассказала 24 Каналу. Также уточнила, как выглядит высшее образование во Франции,
Смотрите также "Очень много "совка": Карпа рассказала о системе образования во Франции
Как выглядит высшее образование во Франции?
Карпа отметила: во Франции можно учиться бесплатно. Однако сложнее поступить в престижные ЗВО.
Например, в Сорбонну легче попасть, чем в политехническую или административную школу. Кстати, у нас Сорбонна звучит как нечто чрезвычайное, а во Франции это скорее университет "для середнячков",
– признается писательница.
И добавляет, что в этом университете есть десятки факультетов, и все (если поступать, – ред.) зависит от конкретного направления.
Моим детям пока 14 и 15, поэтому о выборе профессии еще рано говорить. Профориентации там, кстати, практически нет. И финансовую грамотность не преподают. А это то, что, как мне кажется, в Украине уже начинает появляться. Во многих вещах мы даже более продвинутые,
– призналась певица.
К теме Как запланирован учебный год во Франции в 2025-2026 году: обучение и каникулы в школах и вузах
Как выглядит вступительная кампания во Франции?
- Карпа также рассказывала, что система образования в целом похожа на нашу.
- У нас – ВНО, у них – baccalauréat. Это итоговые экзамены, результаты которых определяют, в какие университеты ты можешь поступать.
- Если хочешь попасть в топовые заведения, типа политехники или медицинской школы, – сначала еще имеешь год-два на подготовку. Это что-то вроде нашего подготовительного факультета.