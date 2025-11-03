"Сорбонна – "для середнячков": насколько трудно поступить в вуз во Франции

Университеты во Франции в основном бесплатные. Не как в США, где надо брать кредиты на десятки тысяч долларов.

Об этом писательница и певица Ирена Карпа рассказала 24 Каналу. Также уточнила, как выглядит высшее образование во Франции,

Как выглядит высшее образование во Франции?

Карпа отметила: во Франции можно учиться бесплатно. Однако сложнее поступить в престижные ЗВО.

Например, в Сорбонну легче попасть, чем в политехническую или административную школу. Кстати, у нас Сорбонна звучит как нечто чрезвычайное, а во Франции это скорее университет "для середнячков",

– признается писательница.

И добавляет, что в этом университете есть десятки факультетов, и все (если поступать, – ред.) зависит от конкретного направления.

Моим детям пока 14 и 15, поэтому о выборе профессии еще рано говорить. Профориентации там, кстати, практически нет. И финансовую грамотность не преподают. А это то, что, как мне кажется, в Украине уже начинает появляться. Во многих вещах мы даже более продвинутые,

– призналась певица.

Как выглядит вступительная кампания во Франции?