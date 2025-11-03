"Сорбонна – "для середнячків": наскільки важко вступити до вишу у Франції
- Університети у Франції переважно безкоштовні, але вступ до престижних закладів освіти складніший.
- Система освіти у Франції схожа на українську: є підсумкові іспити baccalauréat, які визначають можливість вступу до університетів.
Університети у Франції здебільшого безкоштовні. Не як у США, де треба брати кредити на десятки тисяч доларів.
Про це письменниця та співачка Ірена Карпа розповіла 24 Каналу. Також уточнила, який вигляд має вища освіта у Франції,
Який вигляд має вища освіта у Франції?
Карпа зазначила: у Франції можна вчитися безкоштовно. Однак складніше вступити до престижних ЗВО.
Наприклад, у Сорбонну легше потрапити, ніж у політехнічну чи адміністративну школу. До речі, в нас Сорбонна звучить як щось надзвичайне, а у Франції це радше університет "для середнячків",
– зізнається письменниця.
І додає, що у цьому університеті є десятки факультетів, і все (якщо вступати, – ред.) залежить від конкретного напряму.
Моїм дітям поки що 14 і 15, тож про вибір професії ще рано говорити. Профорієнтації там, до речі, практично немає. І фінансову грамотність не викладають. А це те, що, як мені здається, в Україні вже починає з'являтися. У багатьох речах ми навіть просунутіші,
– зізналася співачка.
Який вигляд має вступна кампанія у Франції?
- Карпа також розповідала, що система освіти загалом подібна до нашої.
- У нас – ЗНО, у них – baccalauréat. Це підсумкові іспити, результати яких визначають, до яких університетів ти можеш вступати.
- Якщо хочеш потрапити в топові заклади, типу політехніки чи медичної школи, – спершу ще маєш рік-два на підготовку. Це щось на кшталт нашого підготовчого факультету.